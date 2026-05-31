Estudiantes del Grado en Estudios Ingleses de la UR escriben, dirigen y protagonizan un cortometraje

Estudiantes del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de La Rioja escriben, dirigen y protagonizan el cortometraje Not Just About Money - UR

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de cuatro estudiantes del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de La Rioja han escrito, dirigido y protagonizado el cortometraje 'Not Just About Money (No solo por el dinero)', en el marco de la asignatura Comunicación literaria y audiovisual en el ámbito anglosajón, impartida por José Díaz-Cuesta.

El corto -que aborda el problema de las compras compulsivas- es obra de Paula de la Torre Gutiérrez, directora y co-guionista de la cinta junto con Lucía Berger Melón, que actúa al igual que Sara Gómez Blasco y Teodoro Inchausti Alonso.

La película arranca en un aula de la Universidad de La Rioja, con el estudiante Teodoro Inchausti Alonso en el papel de profesor de inglés, idioma en que se ha realizado al formar parte de la asignatura Comunicación literaria y audiovisual en el ámbito anglosajón, que imparte José Díaz-Cuesta, quien ha supervisado todas las fases de la creación del cortometraje.

El cortometraje -presentado al 15.º Concurso de Vídeos 'Adicciones: Tu punto de mira'- aborda el problema de las compras compulsivas por internet a través de la historia de Lola, una estudiante que se ve atrapada en un hábito de consumo difícil de controlar.

A lo largo del film se reflejan algunos de los síntomas asociados a esta adicción, como la ansiedad, la necesidad constante de comprar y la pérdida de control sobre sus decisiones. Por ejemplo, Lola no puede evitar consultar su teléfono en clase para ver la evolución de sus compras.

Asimismo, se muestran diversas estrategias comerciales que provocan la adicción y que son utilizadas por las plataformas digitales para fomentar este comportamiento, como los precios reducidos, las ofertas limitadas en una franja de tiempo muy corto o la constante estimulación del consumo.

La oniomanía (término con el que se designa a esta adicción en psicología) no sólo es una cuestión de dinero, como reza el título del cortometraje, sino un problema de salud que puede pasar desapercibido como tal frente a la penuria económica que pueda acarrear. La historia también pone en valor la importancia de la sororidad.