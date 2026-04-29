La Eurocámara adopta la primera ley de bienestar para perros y gatos, más de 74.000 en La Rioja

Archivo - Un gato observa por una verja. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BRUSELAS/LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo dio este martes su visto bueno a la que será la primera ley europea de bienestar para perros y gatos; un marco que reforzará la protección de las mascotas con restricciones a la cría, obligación de microchip y registro en bases de datos a escala nacional para combatir el comercio ilegal de ejemplares.

El nuevo marco necesita aún el visto formal de los Veintisiete para su entrada en vigor y que sea trasladado a las legislaciones nacionales de todos los países de la Unión, en donde según los datos de Bruselas, hay más de 72 millones de perros y 83 millones de gatos, con un valor de mercado anual de 1.300 millones de euros.

SITUACIÓN EN LA RIOJA

En el caso de La Rioja, hay más de 74.000 perros y gatos, según datos actualizados del RIAC (Registro de Identificación de Animales de Compañía) de La Rioja. En concreto, este censo contabiliza 60.962 y 13.074 gatos en la comunidad riojana.

La Comunidad riojana, a través de un decreto de 2024, establece las siguientes obligaciones en materia de identificación de animales domésticos, como que sea obligatoria la identificación mediante microchip de los perros y gatos en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, y su registro en RIAC. La identificación de los hurones es voluntaria. Si bien, en el caso de movimientos intracomunitarios, la identificación de hurones será obligatoria.

También indica que la identificación deberá realizarse antes de que transcurran tres meses desde el nacimiento del animal. El microchip debe ser aplicado por un veterinario colaborador, quien, en un plazo máximo de 72 horas, registrará dicha identificación en RIAC.

En La Rioja se crea el RIAC, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente como registro público de control. Actualmente, mediante un convenio de colaboración, la gestión del registro ha sido asumida por el Colegio de Veterinarios de La Rioja, aunque la competencia sigue siendo de la Consejería.

Posteriormente, otro decreto Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los animales. Según el artículo 51 de esta ley nacional, serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, gatos y hurones, así como las aves, que serán identificadas mediante anillado desde su nacimiento. La inscripción de todos los animales de compañía se realizará en el Registro de Animales de Compañía de cada comunidad autónoma.

Según esta normativa nacional, la identificación mediante microchip de los hurones es obligatoria en todo caso, pero los animales auxiliares de caza (entre los que se encuentran los hurones) están expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la Ley (art.1.3 e).

Una vez entre en vigor la norma europea, los vendedores, criadores y refugios dispondrán de un plazo de cuatro años para adaptarse a todas las nuevas exigencias de bienestar, mientras que para los dueños de mascotas que no están destinadas a la venta el periodo para cumplir será mayor, de 10 años en el caso de los perros y de 15 en el de los gatos.

Las mismas normas de trazabilidad y bienestar se exigirán a los ejemplares importados, que también deberán llevar un microchip y, en un plazo máximo de cinco días desde su entrada en el espacio europeo, deberán ser registrados en alguna de las bases de datos nacionales de la UE, que estarán interconectadas para un mejor control del tránsito de animales.

En el caso de los traslados sin fines comerciales, los perros y gatos extracomunitarios deberán ser registrados por el propietario también en un plazo máximo de cinco días en una base de datos de viajeros de mascotas de la UE que será creada precisamente en el marco de esta nueva ley.

RESTRICCIONES A LA CRÍA

La legislación europea regulará la cría de perros y gatos, por ejemplo estableciendo un límite de frecuencia y una edad mínima y máxima para la reproducción. También quedarán prohibidas prácticas como la endogamia --salvo si es necesaria para preservar razas locales con un acervo genético limitado-- o el cruce de una raza con especies silvestres.

Las mutilaciones dolorosas como el corte de orejas, el corte de cola o la extracción de garras también quedan prohibidas, con la excepción de los casos en que esté indicado por prescripción médica.

Deberá garantizarse el bienestar del animal proporcionándole suficiente agua limpia y fresca y comida, así como ofrecerle condiciones adecuadas de alojamiento.

También quedan regulados aspectos como que el perro de más de ocho semanas tenga acceso diario a un espacio al aire libre o salga a pasear diariamente.

En cuanto a los requisitos de operadores o establecimientos como los refugios, las nuevas normas establecen la obligación de que todos los ejemplares tengan microchip y estén registrados en bases de datos nacionales antes de ser vendidos o donados.

Los cuidadores deberán tener una formación adecuada sobre cuáles son los comportamientos y necesidades de los animales a su cargo y debe estar garantizada la visita de veterinarios en los establecimientos en donde se encuentran los perros y gatos.

Asimismo se establecen requisitos como que el vendedor o refugio que entrega un animal informe adecuadamente a quien lo acoja de las obligaciones de una tenencia "responsable" y los operadores no podrán abandonar gatos ni perros. Tampoco se podrá destinar a la cría perras y gatas que hayan sufrido anteriormente dos cesáreas.

Finalmente, quedarán excluidos de las posibilidades de cría los ejemplares con rasgos extremos para evitar transmitir estos rasgos a las generaciones futuras si existe un alto riesgo de un efecto perjudicial en su bienestar o en el bienestar de su descendencia.

Los gatos y perros con rasgos malformaciones extremas o mutilaciones serán excluidos de participar en competiciones, espectáculos o exhibiciones.