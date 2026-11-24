Archivo - Imagen de archivo de varios productos ecológicos de Baleares. - GOVERN - Archivo

BRUSELAS, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde a la reforma para fortalecer la producción de alimentos ecológicos europeos, por ejemplo con flexibilidad para el pequeño comercio en materia de etiquetado, al tiempo que se endurecen las condiciones para que los alimentos importados puedan llevar el sello de producción de la UE.

La Eurocámara ha destacado en un comunicado que con esta reforma se quiere reforzar la confianza de los consumidores en los alimentos ecológicos y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los productores de la UE y de terceros países.

Cabe destacar que La Rioja cuenta con una superficie de 9.656,8 hectáreas de producción agrícola ecológica, de las que 7.406 están calificadas, mientras que 783 están calificadas en el primer año de prácticas, y 1.466 hectáreas, en los años restantes.

Así, La Rioja cuenta con el 0,3 por ciento de las hectáreas de producción ecológica que existen en todo el país, según los datos del Ministerio de Agricultura correspondientes a 2025, recogidos por Europa Press.

De estas 9.656,8 hectáreas de producción agrícola ecológica contabilizadas en La Rioja, 491,2040 hectáreas son de tierras arables, 3.547 hectáreas son de pastos permanentes, y 5.617 hectáreas, de cultivos permanentes.

"La estabilidad normativa es vital para mantener los elevados estándares que sustentan la calidad, la competitividad y la reputación del sector, tanto dentro de la UE como a escala internacional", ha indicado en un comunicado la ponente europarlamentaria, la italiana socialista Camilla Laureti.

HERRANZ, "SATISFECHA"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press la eurodiputada del PP por La Rioja, Esther Herranz, ha señalado que la validación "responde a una doble petición por una parte, la de los consumidores europeos y por otra parte, la de los productores de estos alimentos en Europa".

"Los unos porque quieran estar seguros de que lo que compran es igual de seguro tanto para ellos como para el medio ambiente y los otros porque no quieren verse damnificados por una doble vara de medir y si no está seguros de que todos cumplimos con los mismos requisitos".

"Esta votación nos satisface, digo en ese doble sentido y desde luego estamos satisfechos de haber cumplido con esa petición tanto de unos como de otros consumidores y productores y satisfechos porque sabemos que así los productos que se venden en los supermercados europeos, las tiendas europeas responden tanto al respecto al medio ambiente como la seguridad de los consumidores", ha concluido Herranz.

Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han adoptado con 486 votos a favor, 39 en contra y 140 abstenciones el acuerdo de principio alcanzado en octubre por los negociadores de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos), quien tiene también pendiente su respaldo definitivo.

La reforma responde en parte a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 2024 que dictó que los productos importados reconocidos por acuerdos de equivalencia no pueden utilizar el logotipo ecológico de la UE, por lo que Bruselas promovió cambios para reforzar la seguridad jurídica en materia comercial y de consumidores.

Así, los alimentos importados desde fuera de la UE deberán respetar estándares equivalentes a los del marco comunitario para el sello 'bio' de la UE y, en algunos casos, aplicar además requisitos de producción y control adicionales, además de los que ya se aplican a los productos elaborados en la UE si quieren incluir el sello europeo en su etiquetado y publicidad.

En todo caso, los productos procedentes de países cuyas normas de agricultura ecológica están reconocidas como equivalentes podrán seguir comercializándose con la denominación propia de "ecológicos" y utilizar el distintivo de su lugar de origen.

Otra de las claves son las exenciones a pequeños comercios que venden productos ecológicos sin envasar directamente directamente al consumidor final, de modo que quedarán exentos de los procedimientos de certificación ecológica, siempre que distribuyan un máximo de 10.000 kilogramos al año y su volumen de negocio anual sea inferior a 40.000 euros. La revisión de las reglas supone en este caso doblar los umbrales establecidos hasta ahora.

Además, las exenciones se podrán aplicar, bajo determinadas condiciones, al pequeño comercio 'online' que venda alimentos ecológicos envasados, con el objetivo de simplificar también las obligaciones de los operadores de menor tamaño.

Finalmente, para evitar la contaminación cruzada entre los cultivos ecológicos y los que no lo son, así como para armonizar las interpretaciones de los Estados miembro, la Comisión Europea publicará a partir del 31 de diciembre de 2031 una guía de buenas prácticas para evitar este problema en las explotaciones agrícolas de la UE.