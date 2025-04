Eva Loza conserva su acta de concejal de Logroño para "seguir trabajando" y "cumplir con mis obligaciones"

LOGROÑO, 08 (EUROPA PRESS)

La actual concejala del Ayuntamiento de Logroño, Eva Loza, ha decidido conservar su acta, a pesar de darse de baja del PSOE el 1 de abril, para "seguir trabajando" para la ciudad y "cumplir con mis obligaciones", ya que "mi compromiso con Logroño sigue intacto".

Loza, que pasará a ser concejal no adscrita, ha señalado a Europa Press que su decisión de mantenerse como edil busca "vigilar cuestiones que me han dejado preocupada".

Sobre la forma de darse de baja en el PSOE, la concejala ha apuntado que "a pesar de que no existe un procedimiento formal para solicitar la baja -de hecho, hay bajas que se producen simplemente por reiterados impagos-, yo seguí el procedimiento que consideraba más correcto en este caso. Y lo hice de la forma más respetuosa y haciendo el menor ruido posible", ha apostillado, para puntualizar que "el ruido, si lo ha habido, lo ha hecho el partido, no yo".

Ha recordado que "habitualmente comparto en mis redes sociales circunstancias importantes de mi vida, por lo que era evidente que también comunicaría esta decisión". Aún así, ha explicado que "lo hice de forma más escueta que nunca, porque precisamente no buscaba hacer daño al Partido Socialista, sino dar cuenta de una decisión importante en mi vida: que tras 19 años de militancia, y de haber sido una militante conocida por su criterio, me daba de baja".

"He comunicado mi baja del partido con orden, respeto y transparencia", ha añadido Loza, que ha explicado que "lo hice como creí que debía hacerse, ya que envié un correo electrónico a la Ejecutiva de La Rioja; envié un mensaje al portavoz del Grupo municipal; y después, informé al chat del grupo".

A partir de ahí, "y una hora más tarde, lo comuniqué públicamente en redes". "Solo entonces se lo conté a mi familia", ha afirmado.

"Lo hice así porque no quería filtraciones, ni rumores, ni versiones cruzadas", ya que "quería que todo el mundo lo supiera al mismo tiempo".

CRÍTICAS AL PSOE

En ese punto ha señalado que "la respuesta del partido fue rápida; demasiado rápida", puesto que "en menos de 24 horas, se formalizó mi baja, y al día siguiente, se me exigió públicamente que entregara el acta de concejala". "Un acta que es mía" ha destacado, y que "me ha sido exigida en un tono muy poco respetuoso, que recuerda al caso de José Luis Ábalos, al que se expulsó por la presunta comisión de varios delitos", que "no es en absoluto mi caso", ha indicado.

Loza ha lamentado que "nadie del partido me llamó", ni "quiso saber cómo estaba; qué me pasaba o qué me había llevado a dar ese paso".

Personalmente, la concejal ha manifestado que "he ejercido como abogada durante 25 años, abriendo mi despacho sola, sin ayuda de nadie, y lo he sostenido con esfuerzo y compromiso". Por eso, "desde el inicio del mandato, elegí una dedicación parcial del 75 por ciento, para poder compaginar mi labor pública con mi profesión".

"La consecuencia de mi decisión es que pasaré a ser concejala no adscrita, respetando los trámites administrativos que, por cierto, no han sido respetados por la Dirección del Partido Socialista", ha añadido.

Una decisión, que ha recordado "implicará la pérdida de todos los derechos y condiciones asociados a formar parte de un grupo político como el salario mensual; el equipo de apoyo; la cotización a la Seguridad Social; el derecho a baja, desempleo o vacaciones".

"Para mí, lo fácil habría sido quedarme callada y seguir cobrando un salario público, pero mis principios no me lo permiten", ha apuntado, para recordar que no será así "si no se trabaja con honestidad, con coherencia y con la mirada puesta en servir a la ciudadanía".

"Y por eso me quedo", ha insistido, para "seguir trabajando" y para cumplir con mis obligaciones". A ello, ha unido que lo hace también "para vigilar cuestiones que me han dejado preocupada".

"Sigo siendo concejala, y mi compromiso con Logroño sigue intacto", ha afirmado. A continuación, ha querido dejar claro que "actualmente cobraba 3.298 euro brutos al mes con dedicación parcial -un 75 por ciento-, mientras que los concejales liberados al 100 por ciento cobran 3.855 euro brutos mensuales", mientras que "con mi decisión, pasaré a cobrar 0 euros"

Loza ha asegurado que "en un momento en el que hay mucha desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política, mi objetivo es ser una política, una persona en la que la ciudadanía confía", y "lo haré sin estructuras de partido, pero con principios; sin etiquetas, pero con voz", pero sobre todo "con la mirada puesta en Logroño".

AGRADECIMIENTOS

Ha tenido palabras de agradecimiento "a todas las personas que se han puesto en contacto conmigo estos días, tanto por mensajes, llamadas, gestos de ánimo, apoyo sincero y también a todas aquellas personas -conocidas y anónimas- que me han parado por la calle para dedicarme cálidos abrazos y palabras de apoyo". "Lo he recibido todo, me ha llegado todo y me ha servido todo", ha añadido.

En este punto, ha querido tener un reconocimiento especial al "gesto" de Javier Sáenz Cosculluela, en la tribuna de diario 'La Rioja', que "me ha emocionado profundamente".

Pero si tengo que señalar "un momento exacto, una frase concreta que me hizo tomar la decisión de quedarme", la de un dirigente del Partido Socialista de Logroño que indicó que "en cuanto hablas con esta chica, te das cuenta de que no está bien -en clara alusión a no estar bien relacionado con la salud mental-". Una frase "difundida también por varios compañeros", que ha calificado de "fría, calculada, mezquina, dañina". "La salud mental no puede ser utilizada como un arma arrojadiza para desacreditar a nadie", ha recordado como señaló la propia Loza en una tribuna del 28 de marzo.

"Otros me han hecho sonreír cuando más lo necesitaba, pero todos me han hecho sentir acompañada, nunca sola", ha añadido, para reconocer también "a los medios de comunicación, ante una situación que era nueva para mi".

"Mi intención siempre fue comunicar a todos a la vez, de forma ordenada y respetuosa, porque esto no se trata de un juego de comunicación, sino de trasladar sinceramente una decisión", ha concluido.

BAJA DEL PSOE

El pasado martes, 1 de abril, Loza anunció, a través de las redes sociales, su baja en el PSOE, indicando que había sido una decisión "dura" y "muy reflexionada". Posteriormente, confirmó a Europa Press que abandonar las filas socialista se debía a "cuestiones exclusivamente políticas".

Un día después de anunciar su decisión, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Luis Alonso, señaló que había reclamado "por escrito, verbal y ahora públicamente" a Eva Loza que entregue su acta de concejal en el Consistorio logroñés.

Ya, el jueves, y coincidiendo con la sesión plenaria ordinaria del mes de abril, la propia concejala, minutos antes del pleno, criticó, ante los medios de comunicación, "las presiones externas" que estaba recibiendo desde que anunció su baja del PSOE para que abandone también su acta de concejala. Una decisión que, como asegura, "todavía no había tomado". Lo hará -dijo- "sin prisa pero sin pausa, sin responder a ninguna estrategia porque estoy sola y la decisión será solo mía".

Además, lamentó, que "no se me ha dado ni 24 horas para tomar una decisión. No me aferro a nada porque el acta es mía". Loza explicó que la decisión de dejar el PSOE la llevaba meditando "tiempo", así como que "yo no siento que estoy abandonado al PSOE, siento que el PSOE me ha abandonado a mí, a muchos militantes y muchos votantes".