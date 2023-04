La ex de Cs La Rioja Belinda León se suma a la lista del PP porque representa un proyecto "muy atractivo"

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La que fuera portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja, hasta el 5 de abril, Belinda León, y que ahora ocupa el puesto nueve en la lista del PP al Parlamento riojano, ha afirmado que se ha sumado porque esta formación representa un proyecto "muy atractivo", en el que

"solo hay que ver el equipo, que cuando lo he visto esta mañana me he quedado sorprendida", ya que "es un gran equipo de profesionales, de valientes, de gente con talento que puede aportar y que es lo que necesita esta región".

León ha ofrecido declaraciones a los medios tras ser presentada por el cabeza de lista del PP al Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, en el acto, en la plaza del Parlamento, donde ha desvelado las personas que le acompañarán en la plancha autonómica.

Ha desvelado que le llamó el propio Capellán, al que "no conocía personalmente", y "tuve una larga conversación con él, muy interesante, pero sobre todo lo que vi es un gran talento y que tiene unas ideas muy claras que eso es lo que siempre hay que valorar cuando tienes a un líder que tiene que arrastrar".

"Pero de todas maneras el día que me lo propuso, no le dije que quería ir en listas ni que quería ir en nada, lo que quería era sumar y aportar, que allá donde me vieran, allá me iban a tener", ha añadido.

La ex de Cs ha recordado que dejó la formación 'naranja' porque "no tenía equipo para poder desarrollar un proyecto". De hecho, ha señalado que "sigo pensando que el centro liberal debe de existir y creo que este es el proyecto que lo puede aglutinar y que España además lo necesita".

Preguntada por si algunos votantes pueden ver una traición en que se haya ido al PP, León ha apuntado que "he sido muy clara, y desde el principio he dicho que donde estaba lo hacía para aporta", y en el caso de Ciudadanos "eran una personas con las que me he sentido identificada y muy cómoda".

Sobre los 'populares' ha reconocido que "ha sido mi casa durante muchos años, y he sido muy crítica con ellos, y ahora en estos momentos me han ofrecido un proyecto; y han ofrecido un proyecto que creo que a los riojanos y a los ciudadanos es muy atractivo, porque solo hay que ver el equipo", formado por "un gran equipo de profesionales, de valientes, de gente con talento que puede aportar y que es lo que necesita esta región".

Sobre el bipartidismo ha señalado que "siempre he dicho que no me gusta, y que creo que eso tendría que corregirse, pero lo que tiene que haber es una correlación de fuerzas al final que puedan eliminar lo que no es bueno para la sociedad, ni para el país, ni para los proyectos de futuro". "Y lo que no es bueno es el proyecto que en estos momentos hay de futuro, tanto en la Rioja como en España, de Sánchez y sus socios, por lo que hay que "hay que unirse".

Para concluir, sobre su relación con sus excompañeros de Ciudadanos, León ha indicado que "son compañeros y amigos", ya que hemos tenido

"una legislatura muy dura y muy complicada, y les he deseado siempre lo mejor".