La experta en Dermofarmacia, Aurora Guerra, insiste en la importancia del cuidado de la piel con el uso de la mascarilla

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora del máster en Dermofarmacia y Formulación Cosmética en UNIR, Aurora Guerra, ha destacado que "la piel hay que cuidarla" aunque recuerda "siempre debe primar la seguridad" y, por lo tanto, en estos momentos "la mascarilla es fundamental". Aún así, y para evitar posibles problemas en la piel, la experta recomienda evitar las cremas faciales "muy grasas" y optar por "cremas barrera" en las manos.

Según ha explicado Guerra en una entrevista con Europa Press, las afecciones que causan las mascarillas, en personas sanas, dependen de cada tipo de piel. En el caso de pieles grasas, por ejemplo, al ocluir la zona, se forma un vaho que provoca un brote o un empeoramiento del acné. En estos casos "veremos lesiones inflamadas o pústulas, llamadas vulgarmente granos, y puntos negros causados por esta obstrucción", ha explicado.

En cuanto a las pieles secas, la profesora ha indicado que puede dar una afección llamada 'sudamina' o retención del sudor, especialmente en verano cuando las temperaturas son más elevadas, formando pequeñas vesículas. "Éstas únicamente tienen un efecto estético y se eliminan espontáneamente en cuanto se ventila la piel".

Por su parte, las pieles sensibles o atópicas pueden sufrir irritación o inflamación, pudiendo llegar, según la predisposición de cada piel, al eccema. "Podemos encontrar zonas de la piel tapada que se encuentren rojas o escamosas". Este caso tiene la peculiaridad de que puede presentar picor.

Como preparación antes del uso de la mascarilla, "siempre se recomienda que sea nueva y ajustarla bien a la nariz para que el resto quede hueco". Es recomendable, además, no usar cremas muy grasas ni perfumadas antes de colocarla y mantener la piel limpia.

Después de su uso, al quitarnos la mascarilla, la experta de la UNIR ha explicado que "es preferible utilizar sustancias limpiadoras que puedan aclararse o limpiar los productos que usemos con agua templada para retirar todos los residuos y dejar que la piel respire".

En cuanto al tipo de mascarilla, ha aclarado que las diferencias entre unas y otras, con respecto a su influencia sobre la piel, son mínimas y que "eso no debe predominar a la hora de elegir la mascarilla".

En el caso de las cremas de protección solar, Guerra ha explicado que "debajo de la mascarilla no nos va a dar el sol, por lo que no es necesario aplicarla en las zonas que están cubiertas", y ha añadido también que el uso del maquillaje no está contraindicado si se usan fórmulas más ligeras. "Un maquillaje graso colaborará con la obstrucción de la piel, pero hay personas que se sienten muy mal sin maquillar. Esa situación de angustia puede ser negativa. Seamos compasivos con nosotros mismos".

CUIDADO DE LAS MANOS

Guerra ha aclarado también que, a la hora higienizar las manos, "debemos utilizar jabones sin detergente, que siguen limpiando pero son menos agresivos". Cuando se utilice el gel hidroalcohólico, es más recomendable utilizar aquellos que contengan glicerina.

Otra de las recomendaciones que la experta ha ofrecido es la del "uso de la crema barrera, que además de reparar, aísla del ambiente". En este caso sí que serían recomendables las cremas más grasas.

Para aquellas personas que, por su trabajo o por otras cuestiones, deben usar guantes y sus manos se encuentren en mal estado, Guerra propone que "se aplique la crema debajo de unos guantes de algodón y éstos se cubran con guantes de vinilo, cambiándolos de vez en cuando".

Como consejo final, Guerra ha insistido en que "en todas las circunstancias lo que prima es la protección frente al mayor mal, que en este caso es el virus, por ello lo principal es ponerse la mascarilla" y no dejar de lado el cuidado de la piel.