Experto UNIR señala que la causa del accidente ferroviario en Adamuz determinará la responsabilidad civil del siniestro

LOGROÑO, (EUROPA PRESS)

La causa del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) será la que determine la responsabilidad civil del siniestro, tal y como ha apuntado en una entrevista a Europa Press el abogado, docente e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Óscar Santaella.

El siniestro, ocurrido el pasado 18 de enero, dejó 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. Ahora, los afectados y sus familias afrontan el proceso de reclamación.

"El por qué del accidente", ha explicado Santaella, "es trascendental porque nos encontramos, por un lado, con un seguro obligatorio de viajeros, que tiene unos límites, que se suma, por otro lado, al de responsabilidad civil".

A los efectos de la reclamación, es necesario dejar transcurrir un periodo de tiempo para que las propias compañías aseguradoras hagan una serie de peritajes, ha relatado.

Estos peritajes están en relación tanto con los daños de naturaleza personal como material y buscan, también, indagar acerca de "cuál es la causa motivadora del accidente".

En este caso particular nos encontramos, por un lado, con el seguro obligatorio de viajeros con el que todo usuario del tren cuenta a la hora de sacar un billete.

Este seguro obligatorio tiene unos límites que obedecen, y responden, a un real decreto del año 1989 que marca una cuantías para tratar de asegurar el resarcimiento íntegro del daño sufrido.

Este seguro es compatible con los seguros de responsabilidad civil de las empresas operadoras ferroviarias, es decir, Renfe e Iryo, así como de la empresa encargada del mantenimiento de la red ferroviaria, Adif.

"Es decir, yo como damnificado tengo derecho a cobrar mi seguro obligatorio y, por otro lado, a reclamar a quien se considera responsable civil de este accidente", ha relatado.

De ahí, ha añadido, "la importancia que tenga el resultado de la indagación y de las peritaciones para determinar cuál es la causa motivadora del accidente".

En este sentido, junto a la investigación del Gobierno central, las propias compañías aseguradoras harán su propio peritaje para determinar cuál es la causa y, en base a ésta, si son responsables o no.

"Eso me va a permitir a mí incrementar, en este caso, las cuantías y el resarcimiento del daño que yo he sufrido como consecuencia de ese accidente", ha apuntado.

Si al final se entiende que es una responsabilidad por parte de Adif en el mantenimiento de la vía, o de la estructura ferroviaria, se trata de una empresa pública.

Por tanto, "puede dar lugar a una responsabilidad patrimonial a exigir a la propia Administración, que tiene también cobertura a través de las pólizas de responsabilidad civil correspondientes".

En la responsabilidad civil también habría que ver no sólo el daño emergente que yo he sufrido (daño personal y material con pérdidas como el equipaje) sino, incluso, el lucro excesante.

Es decir, lo que yo no he podido obtener como consecuencia de ese tiempo en el que no he podido realizar una serie de actividades con las cuales yo obtenía mi beneficio económico.

A los efectos de la responsabilidad y el posible resarcimiento del daño, es importante saber cuál es la causa. No obstante, ante una catástrofe de esta naturaleza se hacen anticipos. "Se trata de humanizar las pólizas de seguros", ha apuntado.