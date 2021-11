Experto en videojuegos de UNIR cree que en el futuro el sector apostará por incluir temática ecológica

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos de UNIR, Ismael Sagredo, ha afirmado que en el futuro el sector apostará por incluir cada vez más la temática ecológica o ciertas connotaciones medioambientales.

En este sentido, y en una entrevista a Europa Press, Sagredo ha apuntado que en la actualidad hay algún videojuego, más considerado, ecológico, que es aquel que "dentro de su temática tiene especial cuidado con el medio ambiente, cuidado de la naturaleza o reciclaje".

No obstante, ha admitido que este tipo de juego "no es de los más populares, pero alguno si que siendo comerciales tienen algún componente más ecológico", como puede ser el caso de 'Pikmin', "tanto la versión para móviles, parecida a Pokémon go que acaba de salir como los Pikon que están en las consolas de sobremesa -el último el 3- que son animalitos que están en un entorno natural, recogen frutas que se coleccionan".

También ha recordado el 'Final Fantasy VII' que es un juego que tiene "ya bastantes años" y en el que "los protagonistas son un grupo de ecologistas que pretenden acabar con una empresa que intentan sobreexplotar los recursos".

Sagredo, además, ha destacado 'Terra nil', que se ha desarrollado este 2021, y que es un "juego de construcción de ciudades basado en la ecología, en el que se recicla edificios, se buscan cultivos que fomenta la biodiversidad, es decir, es como un sim city pero ecológico". 'Los Sims 4 vida ecológica', 'Stardew valley' y 'Animal Crossing', han sido otros ejemplos que ha puesto Sagredo.

El director del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuego de UNIR si que ha apuntado que aunque tampoco es que ahora mismo "haya un mayor incremento" en este tipo de videojuegos, si que se está aumentando la idea que "dentro del videojuego se tenga más cuidado con según que tipo de mensaje" y se apueste más por la ecología o medio ambiente por lo que ha previsto que "aumente más a nivel comercial".

Entre los ejemplos que ha puesto de este tipo de juegos, donde el componente educativo es importante en relación al medio ambiente, ha citado 'Acuáticos', "un juego donde se enseña las especies que están demasiado explotadas debido a pesca o a destruir el habitad". Está, ha añadido, recomendado para niños de 9-13 años en el que "poco a poco van descubriendo como afecta la mano del hombre a la diversidad marina".

'Eco-agebte', creado por la agencia Europea y que pretende "concienciar contra la contaminación; 'My City Green', que "se basa en el universo de salmah star y que consiste en limpiar la ciudad para que deje de ser gris y sucia y pase a ser verde"; o 'Paty ecológico', que "pretende concienciar sobre el respeto al medio ambiente", son otros juegos educativos o para niños relacionados con la ecología.