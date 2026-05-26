Exposición 'Derechos Humanos en viñetas' de Amnistía Internacional y el Frente Viñetista, desde este miércoles en la UR

LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja inaugura este miércoles la Exposición 'Derechos Humanos en viñetas' de Amnistía Internacional y el Frente Viñetista, que pretende mostrar cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y la defensa de los Derechos Humanos.

La exposición -que podrá visitarse hasta el 30 de junio- consta de 12 paneles en los que se abordan diferentes situaciones relacionadas con los Derechos Humanos, en otras tantas viñetas, desde la mirada crítica e ingeniosa del humor gráfico.

Los temas que se abordan son: derechos de las mujeres, crisis climática; conflictos armados; libertad de expresión; derecho a la educación; derecho a la vivienda; derecho a la salud; racismo y xenofobia; personas migrantes y refugiadas; y LGTBIQ+