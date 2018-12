El exprofesor logroñés de Gaztelueta no ingresará de momento en prisión y deberá comparecer semanalmente

Publicado 28/11/2018 13:30:38 CET

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha desestimado la petición de ingreso en prisión del exprofesor logroñés del colegio Gaztelueta de Leioa (Bizkaia), condenado a once años de prisión por abusos sexuales a un alumno, que había solicitado la acusación particular, aunque le ha retirado el pasaporte y le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado de guardia.

La Audiencia vizcaína ha acogido este miércoles la celebración de una vista para resolver sobre la petición de ingreso en prisión del exprofesor del Colegio de Gaztelueta condenado por abusos sexuales a un alumno, que ha sido solicitada por la abogada de la víctima.

La Sección Primera del órgano judicial hizo pública el pasado día 22 la sentencia por este caso, en la que condenaba al exdocente a once años de cárcel por abusos sexuales continuados cometidos durante los cursos 2008-9 y 2009-10 a un alumno, que entonces contaba con entre doce y trece años de edad.

El tribunal, cuyo fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo, impuso, además de la pena de prisión, inhabilitación absoluta también por un periodo de once años y la prohibición de acercarse a la víctima por un tiempo de quince años.

La acusación particular realizó la solicitud de ingreso en prisión "inmediato" del condenado, pero la Audiencia de Bizkaia ha decidido, según ha informado el abogado del exprofesor, "dejarlo en libertad, con retirada del pasaporte y obligación de comparecencia semanal en el juzgado de guardia".

Según ha dicho el abogado, el tribunal "no ve ningún riesgo de fuga porque se ha presentado desde el primer día en todo momento, incluso hoy mismo, y si se hubiera querido fugar es obvio que cuando se conoció la sentencia se podía haber ido". Asimismo, ha dicho que la sala "tampoco aprecia ningún riesgo de reiteración delictiva por la propia comisión de los hechos".

Según ha indicado, el criterio de la sección segunda de la Audiencia de Bizkaia es que "siempre que se recurre en casación y una persona está en libertad provisional respetar esa libertad provisional y no modificarla", por lo que el tribunal "no ha hecho nada distinto a lo que hace en casos similares".

Tras afirmar que "una condena de once años es un palo muy duro", ha dicho que su defendido "tiene confianza en que el Tribunal Supremo case la sentencia" con el recurso que interpondrán y que "resulte absuelto".

En cuanto a los plazos para interponer el recurso contra la sentencia de la Audiencia de Bizkaia, el abogado ha dicho que lo hará pasadas la navidades y que espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en el plazo máximo de un año. Tras reconocer que las absoluciones "son minoritarias en el Supremo", ha considerado que "hay argumentos técnicos que, incluso aun respetando parte de los hechos que declara la Audiencia de Bizkaia, puedan hacer que la pena se baje en 5 o 3 años".

Por su parte, la abogada de la acusación ha señalado que la familia "con la condena está satisfecha" y el hecho del ingreso en prisión lo han solicitado "atendiendo a la gravedad de la pena". "Considerábamos que siendo una pena muy grave se merecía el ingreso en prisión por la alarma social y, sobre todo, por evitar la reiteración del delito", ha explicado.

Sin embargo, ha dicho que la sala "no lo ha considerado así, sino que ha considerado que el riesgo de fuga n está acreditado y que la sentencia no es firme, al haber posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo".

"A día de hoy la casación no está interpuesta, pero así lo ha considerado la sala y respetamos profundamente su criterio, porque nos ha dado la razón en cuanto a los hecho probados", ha manifestado, para indicar que para la familia "no es determinante que entre o no en prisión, les da igual esperar un año a que se pronuncie el Tribunal Supremo porque estamos convencidos de que el Supremo va a confirmar el criterio de la sala". Según ha dicho, "como abogada lo tenía que pedir y lo he hecho", y ha avanzado que interpondrá recurso de súplica.

Por otro lado, ha afirmado que no le ha sorprendido la decisión del tribunal "porque no es criterio de esta sala acordar el ingreso en prisión hasta que la sentencia no es firme". No obstante, ha insistido en que "tenía que intentarlo por la gravedad de la pena y por si podíamos evitar el riesgo de que este señor cometa algo parecido". "La sala no lo comparte así pero a mi me parece que es un riesgo tremendo que si se puede evitar mejor, pero esperaremos a que el Supremo confirme la sentencia, esperemos que pronto", ha concluido.