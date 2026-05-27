La Federación Riojana de Fútbol, de la mano de la RFEF y FIFA, participa en un programa de promoción del fútbol femenino - FRF

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Riojana de Fútbol (FRF) ha sido una de las cinco federaciones autonómicas cuyo proyecto ha sido elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para formar parte del programa 'Ellas Juegan'.

Una iniciativa que la RFEF pondrá en marcha a partir del 13 de junio y que nace de la mano de los programas de desarrollo de FIFA y de cinco federaciones autonómicas: la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, la Real Federación Gallega de Fútbol, la Real Federación de Fútbol de Madrid, la Real Federación Extremeña de Fútbol y la Federación Riojana de Fútbol.

Una "gran noticia" para la 'Riojana' que, con la participación en este programa, refuerza su plan de promoción del fútbol femenino 'Ellas también juegan'.

Para Itziar Díaz, presidenta del Comité de Fútbol Femenino de la FRF "es una gran noticia que nos impulsa aún más en el trabajo que estamos haciendo desde nuestra Federación para llevar el fútbol femenino a toda la geografía riojana".

Esta iniciativa de la RFEF está enfocada a niñas de entre seis y diez años, tiene como principal objetivo la práctica del fútbol en municipios con menor densidad de población y dificultades para consolidar estructuras deportivas femeninas.

El Programa se irá activando de forma escalonada en las diferentes sedes, en las que se realizarán jornadas lúdico- recreativas orientadas a la iniciación, captación y fidelización de niñas en edades tempranas con la meta de crear un entorno seguro, inclusivo, motivador y de fácil acceso al fútbol desde una perspectiva formativa y social.

Todo ello bajo el lema 'FootballUnitesTheWorld'. Así, con la intención de reforzar el proyecto, los eventos contarán con la presencia de diferentes referentes del fútbol femenino español.

Con las niñas en el centro del desarrollo del fútbol femenino, 'Ellas Juegan' se posiciona como un programa estratégico y transformador que, a través del juego, la diversión y el acompañamiento adecuado, busca sembrar las bases para un crecimiento sólido, alineado con los valores y objetivos de la RFEF y del programa de promoción del fútbol femenino de FIFA.

Cada una de las territoriales acogerá una jornada de promoción del programa. Haro será la sede de la jornada de la FRF que se celebrará el sábado 3 de octubre. Ahora, toca trabajar en la confección de los actos y eventos que formarán parte del programa riojano.