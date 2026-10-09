La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión llena de cultura el Espolón con joyas literarias antiguas, extrañas y especiales

La 45ª Feria del Libro Antiguo y de Ocasión vuelve a llenar de cultura el Espolón con joyas literarias antiguas, extrañas y especiales - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Espolón logroñés vuelve a llenarse de cultura gracias a la 45ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión que acoge 11 stand con grandes joyas literarias para animar a los ciudadanos a disfrutar con la lectura. Una feria que adquiere todavía más importancia por el esfuerzo que los libreros realizan para estar presentes durante dos semanas a pesar de la situación actual.

El presidente de FER Comercio, Fernando Cortezón, el consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor, y la concejala de Relaciones Institucionales, Leonor González Menorca, entre otros representantes institucionales, han participado en la inauguración de la feria que permanecerá en el centro de Logroño desde hoy y hasta el próximo domingo 25 de octubre.

Fernando Cortezón ha animado a logroñeses y visitantes a pasear por la Feria para descubrir o releer nuevas y viejas historias.

Promovida por la Asociación de Libreros de la Federación de Empresarios de La Rioja, formada por 14 librerías, en la Feria cuentan con 11 participantes ya no solo de Logroño sino también de Alcorcón, Madrid o Valencia.

UNA FERIA CADA VEZ "MÁS DIFÍCIL"

Aunque como ha reconocido "cada vez es más difícil hacer estas ferias porque hemos sufrido la baja de algunos libreros y la situación puede no ir tan bien, cada año la seguimos preparando con mucho cariño".

Para Cortezón es "muy bonito" poder pasear por El Espolón "y disfrutar de todos estos libros, algunos de ellos muy extraños y especiales que nos ofrecen estos libreros".

Por su parte, Leonor González Menorca ha destacado que esta feria, al celebrarse en el centro, "ayuda a dinamizar esta zona". Como ha destacado "el Ayuntamiento siempre va a estar ahí apoyando iniciativas de este tipo porque son muy importantes para nuestra ciudad".

Finalmente, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha asegurado que en otoño, el centro de la ciudad "cuenta con unas hojas muy especiales, no solo la de los árboles sino también la de los libros".

Esta feria, ha dicho, "es una tradición para los logroñeses y los riojanos pero también para todos los que visitan la ciudad. Disponer de esta Feria nos permite acercarnos a la cultura impresa, al libro y a esas lecturas un poco extrañas que se han quedado en los anaqueles de las librerías".

El libro antiguo "requiere acercarse de uno en uno" porque "no son grandes tiradas, ayuda a hablar con los libreros extraordinarios que vienen y que atesoran un grandísimo conocimiento... y es una verdadera oportunidad para disfrutarlo".

Por tanto, el consejero ha animado a "pasear" por aquí "con la mejor compañía posible, los libros".

Además, el consejero ha recordado que en toda la Feria también hay un punto de apoyo para los más pequeños. "Las familias podemos demostrar a los más pequeños que el libro es un lugar de encuentro. Que los niños vuelvan a casa con un librito siempre es un motivo de alegría y de compañía".

Entre todos los stand se pueden encontrar volúmenes de libros antiguos, primeras ediciones y libros descatalogados. También narrativa de ocasión, cómics y literatura infantil y también grabados, estampas y láminas de época, entre otros.

HORARIO DE APERTURA

Lunes a viernes: 10,30 a 14,00 h y 17,00 a 21,00 h.

Sábados, domingos y festivos: 11,00 a 14,30 h y 17,30 a 21,30 h.