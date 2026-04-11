La 'Feria Nómada Rural. Libros en el territorio' reivindica la lectura como "elemento transformador de la sociedad" - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La lectura como "elemento transformador de la sociedad". Es lo que ha reivindicado el escritor, periodista y director de iniciativas culturales en RTVE Ignacio Elguero durante su participación, este sábado, en la apertura en Nalda de la primera edición de la 'Feria Nómada Rural. Libros en el territorio'.

Una iniciativa que se ha inaugurado esta mañana con la Feria de editoriales en la Plaza de la Tela y la primera de las conversaciones entre Elguero y Miguel Ángel Muro, doctor en Filosofía y Letras, catedrático de la Universidad de La Rioja en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.

En este sentido, Ignacio Elguero ha reivindicado la lectura como "elemento transformador de la sociedad, así como la literatura que conmueva". Lo ha hecho en la conversación 'El poder transformador de la lectura'.

El director general de Cultura del Gobierno de La Rioja, Roberto Iturriaga, ha destacado esta Feria incluida en la "Biblioteca Nómada Rural", un proyecto de la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, que acerca la lectura a 16 localidades los servicios de préstamo de libros y actividades de animación lectora.

A los diez municipios de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos), se unen en el año 2026 seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros.

Esta tarde, a partir de las 17,30 horas tendrá lugar la mesa redonda 'Comunidades lectoras: el papel social del bibliotecario hoy' con Josu Rodríguez Ortega, director de la Biblioteca de La Rioja; Esther Felipe, directora de la Biblioteca Municipal Rafael Azcona de Logroño; Fernando Juárez, bibliotecario municipal de Muskiz; y Lorenzo Soto, responsable de contenidos y coordinación de la web de recomendación de lecturas Canal Lector de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Esta mesa estará moderada por Nuria del Río Pozo, directora de la biblioteca municipal de Arnedo.

Ya el domingo, a partir de las 11 horas, se ha programado la mesa redonda 'Bibliotecas vivas: espacios de lectura y convivencia' con Fran Alonso, escritor, editor y periodista que ha publicado más de 30 libros, entre ellos 'La rebelión de la lectura', y es miembro fundador de la Asociación 'Espazo Lectura'; Jaume Centelles, promotor del 'Espai Llamps i Centelles, observatorio de literatura infantil y juvenil; y Juan Cruz Groisman, coordinador de la Biblioteca Popular de Santurde de Rioja.

Será moderada por Diego M. Continente, director de Amadeus Aula Creativa.

Para continuar la jornada tendrá lugar, a las 12,30 horas, la presentación y lectura en voz alta del libro 'La Rebelión de la lectura' por parte de su autor, Fran Alonso, y la ilustradora Chus Rojo. A continuación, y para finalizar, habrá un taller de construcción de casa con libros en la Plaza de la Tela.

La 'Feria Nómada Rural. Libros en el territorio' contará también con la presencia de editoriales y librerías.

En total, serán diez: Librería Veo Veo, Instituto de Estudios Riojanos, Editorial Pepitas de Calabaza, Editorial Fulgencio Pimentel, Editorial Siníndice, Literaria Kalea, Editorial Tinta Mala, Editorial Pluma y Pixel, y la Asociación Riojana de Escritores (ARE).

El horario será de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas el sábado, y en horario de mañana el domingo.