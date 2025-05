La Filmoteca de La Rioja descubre a diferentes personalidades en su cartelera para mayo

LOGROÑO 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de La Rioja continúa su programación anual con ocho nuevos títulos programados para este mes de mayo. Una cartelera en la que esta vez los espectadores podrán descubrir a través del cine a diferentes personajes como al novelista Francisco Umbral, el pianista Waldo de los Ríos o al pintor Modigliani, además de adentrarse en el jazz gracias a las dos películas que propone el festival Mayo Jazzea.

El documental '¡Lumière. La aventura continúa!' es el primer título de los ocho que componen la cartelera. En concreto, el martes 6 de mayo, quienes se acerquen a las 19,30 horas a la Filmoteca de La Rioja podrán viajar 130 años atrás en el tiempo gracias a la restauración de más de 100 películas Lumière inéditas que permitirán, bajo la dirección del francés Thierry Frèmeaux, contemplar un estimulante viaje a los orígenes del cine. Será el miércoles 7 de mayo cuando la pantalla de sala Gonzalo de Berceo acoja 'Grand Tour', el Estreno sin Estrenar y la última y premiada propuesta del cineasta portugués Miguel Gomes.

Además, a lo largo del mes de mayo, la filmoteca abrirá el ciclo 'Descubriendo a...' en la que a través del cine podremos adentrarnos en personajes como el pintor Modigliani gracias a la visión y la dirección del afamado Johny Deep en su película 'Modigliani, tres días en Montparnasse', que se proyectará el 13 de mayo.

Al día siguiente, Waldo de los Ríos, compositor del 'Himno de la Alegría' y su trágica muerte protagonizan el documental homónimo 'Waldo' dirigido por los directores españoles Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Ellos son también los autores de 'Anatomía de un dandy', el documental que narra en este caso la historia del ensayista Paco Umbral que se podrá conocer el 21 de mayo.

Antes, el 14 de mayo, la mirada del cine español la pondrá la película 'Nosotros', una adaptación del libro 'Feliz Final' de Isaac Rosa, en la que Helena Taberna reconstruye la historia de un amor empezado por su final.

El festival riojano 'Mayo Jazzea' será el encargado de cerrar el 27 y 28 la cartelera de la filmoteca para este mes de mayo. 'Banda Sonora para un golpe de estado' es la primera propuesta belga en lo que supone una intensa revisión histórica que recrea un episodio clave de la Guerra Fría; mientras que 'Little Richard: I am everything' revisa y revela la historia del icono del pop y cómo creó una forma de arte para la autoexpresión definitiva.

Todas las proyecciones comienzan a las 19,30 horas, los martes y miércoles de mayo, y tienen un precio de 2,5 euros (2 euros con carnet joven). Es posible adquirir las entradas con carácter anticipado en la web https://www.larioja.org/cultura/*o en la taquilla de la sala Gonzalo de Berceo desde una hora antes del comienzo de la sesión.