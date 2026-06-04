Finalizan los trabajos de limpieza del yacimiento de 'La Clínica' de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante esta semana la empresa Labrys S.C. ha llevado a cabo los trabajos de acondicionamiento, consolidación y reparación de un muro y de varios cortes arqueológicos del yacimiento de 'La Clínica'.

Para ello, ha realizado un enfoscado de mortero de cal con el fin de evitar futuros desprendimientos de tierra. Además, ha limpiado de vegetación todo el yacimiento arqueológico.

En los próximos días se colocará un filo metálico en la parte más próxima al colegio Ángel Oliván para impedir que el agua llegue al yacimiento.

El objetivo de esta intervención, cuyo coste es de 15.427,50 euros, es frenar los procesos de erosión y el deterioro identificados en el muro y en el colector del enclave arqueológico, garantizando su estabilidad y una adecuada conservación preventiva.

De esta manera, se garantiza la conservación, estabilidad y correcta protección del conjunto arqueológico de 'La Clínica'. También se va a sustituir parte de la pasarela de madera que recorre este yacimiento.

Los trabajos se centrarán en el desmontaje de la tarima existente y su sustitución por una nueva tarima, que permita una mejor accesibilidad y durabilidad. Será la empresa PVC Alonso S.C. quien llevará a cabo esta actuación por importe de 11.856,79 euros. Estas dos actuaciones se suman a la digitalización del yacimiento de 'La Clínica' realizada por Sistemas Digitales de Informática S.L. Todas ellas, enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística 'Calahorra Enogastronómica', financiado íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).