El Fiscal pide ocho años y medio y cinco años y medio de cárcel a dos acusados de vender droga en Calahorra

LOGROÑO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal pide penas de ocho años y medio, y cinco años y medio, de cárcel, a dos acusados de vender droga en Calahorra a los que acusa de un delito contra la salud.

El escrito de acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, se levanta contra O.C.J, nacido en Bilbao y con 49 años en el momento en el que ocurrieron los hechos; y H.A.G, de 47 en ese momento y nacido en Córdoba.

Los acusados, relata el Ministerio Fiscal, aprovecharon la "proliferación" detectada del consumo de sustancias estupefacientes en la riojana localidad de Calahorra.

Tras recibir una denuncia particular en la Comandancia de la Guardia Civil, en fecha 23 de enero de 2024, de que alrededor de la calle Río Alhama de Calahorra se estaba distribuyendo este tipo de sustancias se inició una "discreta" comprobación de los hechos.

Tras la misma, se comprobó que O.C.J acudía "con frecuencia" al bingo de esta localidad, lugar "frecuentado por consumidores de estas sustancias", en el que, al parecer, efectuaba su venta al por menor.

Igualmente, pudo "comprobarse" que conocidos consumidores acudían con frecuencia a su domicilio, en el que permanecían escasos minutos, para salir a continuación.

El Ministerio Fiscal, que apunta que O.C.J "carece de modo de vida honrado conocido", acudía con frecuencia a la vivienda del otro acusado, H.A.G, para conseguir la droga que vendía.

"Una vez recibida de H.A.G. la sustancia, O.C.J. se encargaba del corte de la misma en grandes ollas, procediendo a su mezcla amasándola largamente para conseguir una masa homogénea, labor que pudo ser comprobada desde el exterior del edifico, pues por su fuerte olor a química debe realizarse con extractores de humos y ventanas abiertas", relata el escrito de acusación pública.

H.A.G. tiene a su disposición una "pluralidad" de inmuebles (en uno de ellos vive con su pareja y con tres menores de edad).

A la salida de uno de ellos, el 22 de abril, se interceptó a un conocido consumidor con un paquete envuelto en papel de regalo que envolvía una bolsa de plástico conteniendo en su interior 53,9 gramos de lo que resultó ser SPEED.

En otra fecha (2 de mayo) O.C.J. salió de su domicilio tomando "fuertes" medidas de seguridad para no ser seguido, a pesar de lo cual fue sorprendido con cinco bolsitas de plástico blanco con cierre de alambre verde, que contenían catorce gramos de speed, que tenía "preparadas para su inmediata venta".

Por estos hechos, y otros que se han constatado, el Ministerio Fiscal acusa a O.C.J y H.A.G de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Pide a H.A.G. ocho años y seis meses de prisión, y multa de 129.434,67 euros; y a O.C.J la pena de cinco años y seis meses de prisión, y multa de 144.30,54 euros. El juicio está previsto en la Audiencia Provincial para el lunes, 18 de mayo, y el martes, 19 de mayo.