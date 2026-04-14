Francisco García Pascual, en UNIR: "Vamos a establecer la obligación de tener un código ético de uso de la IA"

Coloquio de presentación del monográfico 'Universidad 2026' celebrado este martes en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (UNIR)

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

"Vamos a establecer la obligación de tener un código ético de uso de la inteligencia artificial", ha afirmado el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual, en el coloquio de presentación del monográfico 'Universidad 2026' celebrado este martes en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

García Pascual ha detallado que el Ministerio negocia con la CRUE y los representantes estudiantiles un nuevo Real Decreto de organización de enseñanzas universitarias que incluirá, por primera vez, un artículo específico dedicado a la relación entre la inteligencia artificial y la docencia en la universidad.

Esta normativa, que el Ministerio quiere publicar en el BOE antes de que finalice el curso, busca definir el marco para el uso académico de la inteligencia artificial en cuatro planos estratégicos: el aula (por parte del profesor y el estudiante), el uso que hace la propia institución y el ámbito de la investigación.

"La inteligencia artificial ha llegado para quedarse", ha aseverado el secretario general de Universidades, pero su adopción en las aulas "requiere establecer una regulación que no lo impida, pero que encamine un planteamiento bajo un principio: formamos profesionales y ciudadanos, no máquinas, y no puede formar a esas personas una máquina".

Según García Pascual, el límite debe ser la creatividad humana, tanto la que se emplea para generar el conocimiento que se transfiere, como la que se debe valorar en el estudiante en términos de su madurez intelectual y personal. "De ahí no debe pasar la inteligencia artificial. Aquí es donde debemos llegar a un consenso como sistema universitario", ha puntualizado.

"Por ello, no planteamos una regulación extensa de cientos de artículos, sino establecer unos principios para que las universidades, desde su propia autonomía, puedan desarrollar sus propios mecanismos", ha agregado.

UNIR ya cuenta con este marco normativo, tras haber presentado ante la UNESCO la primera declaración en español para un uso ético de la inteligencia artificial en la Educación Superior.

DEBATE SOBRE LOS RETOS DE LAS UNIVERSIDADES

García Pascual participó en un coloquio de presentación del décimo monográfico 'Universidad 2026', editado por Nueva Revista, que reflexiona sobre los retos de futuro de las universidades con destacados expertos. La publicación está dirigida por Rafael Puyol, presidente de UNIR, que moderó el debate.

Participaron además Eva Alcón, presidenta de CRUE Universidades Españolas y rectora de la Universitat Jaume I; Ricardo Mairal, rector de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y presidente de la Comisión Sectorial Crue-Internacionalización y Cooperación; y Amaya Mendikoetxea, rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

En su intervención, Eva Alcón ha subrayado que el futuro de la universidad exige tejer alianzas estratégicas frente al reto demográfico. Para la presidenta de CRUE, la internacionalización es una prioridad: "El estudiantado internacional en España representa el 3,4%, lejos de la media de la OCDE (6,4%). La solución pasa por una cooperación estrecha entre administraciones y universidades", ha afirmado.

En este sentido, Alcón ha instado a mejorar un marco regulatorio que considera "no favorable" por la compleja gestión de visados y el retraso en la homologación de títulos. Sobre este punto, ha destacado que CRUE impulsa el Programa Gabriela Mistral para crear una vía rápida de reconocimiento en posgrados.

Finalmente, ha abogado por una transformación de la oferta académica que supere la "rigidez" actual mediante la interdisciplinaridad, más títulos en inglés y modelos híbridos. "Tenemos un escenario magnífico para probar modelos más flexibles a través de alianzas internacionales, no solo en Europa, sino también con América Latina y Asia", ha concluido.

COOPERACIÓN EN EL ESPACIO IBEROAMERICANO

Por su parte, el rector Ricardo Mairal ha subrayado la necesidad de superar la actual fragmentación de proyectos para fortalecer el Espacio Iberoamericano del Conocimiento. "Es fundamental agruparla las acciones bajo un marco común que proporcione un salto cualitativo y convierta las declaraciones de intenciones en una realidad tangible para nuestras universidades", ha señalado Mairal, reivindicando este horizonte como una prioridad estratégica del sistema universitario.

En este contexto, Mairal ha detallado los pilares del Programa Gabriela Mistral, que aspira a ser "la réplica del programa Erasmus en Iberoamérica". Según ha explicado el rector, "una de las grandes bondades de este programa es proporcionar un fast track para la homologación y equivalencia de títulos, permitiendo una movilidad real y efectiva entre todos los países de la región".

La rectora Amaya Mendikoetxea ha incidido en la urgencia de evolucionar el modelo de gobernanza de la universidad pública para adaptarlo a un contexto de cambio continuo. "No podemos mantener estructuras pensadas para entornos estables cuando vivimos en una realidad de volatilidad e incertidumbre. La tecnología ya no es solo una herramienta, sino un cambio estratégico que exige mayor agilidad y una capacidad de decisión que nos permita anticiparnos, en lugar de ir siempre a remolque de la sociedad", ha indicado.

Mendikoetxea ha propuesto una gobernanza basada en planes más cortos y flexibles, mayor transparencia y una rendición de cuentas alineada con un entorno de financiación pública bajo presión. "El problema no es cambiar la gobernanza, sino no hacerlo a tiempo".

UNIVERSIDAD 2026

El monográfico 'Universidad 2026', que conmemora su décimo aniversario, analiza los principales retos que se plantean para las universidades en el escenario de cambio actual.

Incluye diecinueve artículos, en cuatro bloques: Cooperación interuniversitaria; La evaluación de la calidad universitaria en un contexto de cambio de paradigma; Inteligencia Artificial y El momento de las alianzas globales.

Eva Alcón y Ricardo Mairal figuran entre los autores en el monográfico.

Además, participan Pilar Paneque, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); José Manuel Pingarrón, secretario general de Universidades entre 2018 y 2024; Guillermo Cisneros Pérez, rector emérito de la Universidad Politécnica de Madrid; Claudio Rama, canciller de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) para América Latina; Federico Morán, director de la Fundación para el Conocimiento madri+d; José L. Aznarte, director de la División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones de ANECA y catedrático de IA en la UNED; David Camacho, catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid; y Jinkyo (Jade) Choi, fundadora y directora de Next Challenge School, entre otros expertos.