Frente Amplio-IU estará a "pie de calle" con "ideas, unión y organización" para defender a la clase trabajadora - EUROPA PRESS

((EMBARGADO HASTA LAS 00,00 HORAS)))

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Frente Amplio-IU La Rioja se enfrenta a esta próxima campaña electoral "sin miedo pero con rabia, ideas, unión y organización" para conseguir una "victoria" y "un buen resultado" en las urnas. Para ello, han dicho, estarán "a pie de calle" porque "tenemos posibilidades". "Nuestro fin será defender los intereses de la clase trabajadora con medidas concretas".

Así se han referido los candidatos al Congreso y al Senado por parte de esta formación política, Alba Díez y Diego Mendiola, respectivamente, durante la tradicional pegada de carteles que han realizado de forma simbólica en la sede 'La Zurda' de Logroño acompañados de afiliados y simpatizantes.

De manera concreta, el cabeza de lista al Senado por La Rioja de Frente Amplio-IU (Senado de Progreso), Diego Mendiola, ha señalado la importancia de estas elecciones en las que "hay posibilidades de obtener un buen resultado. Tiene que haber victoria para para la clase trabajadora, para la vivienda, los salarios, los servicios públicos y las pensiones".

Para Mendiola, estos asuntos son "los ejes" sobre los que "deben girar la campaña" y, para ello, Izquierda Unida y Frente Amplio "saldrán a defender los intereses de la clase trabajadora con medidas concretas" para conseguir un Gobierno "al servicio de los trabajadores en España a partir del día 29 de noviembre".

"CANALIZAR EL NUEVO ENTUSIASMO"

Por su parte, la candidata al Congreso por La Rioja del Frente Amplio - IU, Alba Díez, pretende "canalizar" durante esta campaña "la ilusión y esas ideas nuevas, frescas y populares" que se vivieron "en la huelga" del pasado 11 de noviembre.

Como ha indicado, tienen un reto en esta campaña: "Canalizar este nuevo entusiasmo y encontrar los espacios en los que también se sientan representadas muchísimas personas que, hasta ahora, han tenido un poco de desapego a la política de partidos".

Durante estos quince días, ha añadido, "vamos a hacerles ver que este partido está a pie de calle, que escucha lo que dicen los sindicatos, las organizaciones, las asociaciones... y llevar todo ello a donde se legisla para pasar de las reivindicaciones de calle a políticas de Estado".

Con esa actitud "y muy fuertes" llegan a esta campaña que será "limpia" pero no por ello "menos combativa contra quienes intenten amedrentarnos o tener miedo". "No tenemos miedo, tenemos rabia, ideas, unión y organización", ha finalizado.