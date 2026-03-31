FSS-CCOO de La Rioja exige la equiparación salarial para las profesionales de cocina SERIS afectadas por nueva categoría

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LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La FSS-CCOO de La Rioja exige la equiparación salarial para las profesionales de cocina del SERIS afectadas por la nueva categoría de Técnico/a Superior en Alojamiento. En una nota de prensa, han recordado que desde abril de 2025, tras la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del Decreto 21/2025, de 15 de abril, se creó la nueva categoría estatutaria de Técnico/a Superior en Alojamiento dentro del ámbito sanitario del SERIS, suprimiendo a su vez la antigua categoría de Gobernanta.

Esta modificación introdujo cambios significativos en la estructura profesional, pero la aplicación práctica de la norma ha generado "una grave desigualdad entre trabajadoras que realizan idénticas funciones". En el servicio de cocina del SERIS existen varios puestos afectados por esta situación.

Algunas de las personas que están en estos puestos realizan exactamente las mismas funciones que otras, las cuales sí perciben su salario conforme a la nueva titulación de Técnico/a Superior en Alojamiento, retribuida dentro del grupo C1, mientras que las otras personas empleadas anteriormente citadas, continúan cobrando como Gobernantas, en el grupo C2, pese a desempeñar idénticas tareas y asumir las mismas responsabilidades.

Desde la FSS-CCOO de La Rioja consideran "intolerable que el SERIS mantenga esta situación de discriminación salarial y profesional, creada precisamente por la propia normativa que la Administración impulsó hace un año".

Resulta "contradictorio que se reconozca funciones y nivel de responsabilidad, pero no su retribución ni su retroactividad económica. Por todo ello, CCOO exige que el Servicio Riojano de Salud regularice de inmediato las nóminas de estas profesionales, abonando las diferencias retributivas con carácter retroactivo desde la publicación del Decreto 21/2025, garantizando así la equidad y justicia laboral que debería regir en todas las categorías del sistema sanitario público".

La FSS-CCOO de La Rioja quiere recordar que esta situación "no ha sido provocada por las trabajadoras afectadas, sino que es consecuencia directa de una decisión administrativa del propio SERIS, por lo que resulta inadmisible que sean ellas quienes asuman las consecuencias económicas y profesionales de una medida que no generaron".

"Ninguna persona puede ser perjudicada por una normativa impulsada por la Administración, y mucho menos cuando sigue desempeñando con la misma dedicación y responsabilidad sus funciones esenciales dentro del sistema sanitario público".

Desde la FSS-CCOO "no consentirán que las trabajadoras del SERIS se vean perjudicadas por una aplicación parcial o interesada de la normativa, y reiteramos nuestro compromiso en la defensa de los derechos laborales, la igualdad de trato y la dignidad profesional de todas las personas del sistema sanitario riojano".