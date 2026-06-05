Fundación Caja Rioja La Merced acoge una exposición con motivo del Congreso Nacional Belenista

Fundación Caja Rioja La Merced acoge una exposición con motivo del Congreso Nacional Belenista
Fundación Caja Rioja La Merced acoge una exposición con motivo del Congreso Nacional Belenista - FUNDACIÓN CAJA RIOJA
Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 5 junio 2026 19:43
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LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el presidente de la Asociación de Belenistas de La Rioja, Javier Vela, han presentado la exposición que forma parte del congreso 'Peregrinos a Belén', en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced.

Se trata de una muestra organizada con motivo del Congreso Nacional Belenista que se celebra en Logroño a finales de este mes de junio. Permanecerá abierta del 5 al 30 de junio, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

En total, se muestran más de 24 belenes y uno elaborado por personas de Asprodema Rioja, además de otros motivos decorativos. Todas las piezas están realizadas con materiales como papel, cartón, maderas, corcho, piedras de río y plantas.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE LA RIOJA

La Asociación de Belenistas de La Rioja nació en 1983 para fomentar y transmitir el mensaje del nacimiento de Niño Jesús. En 1984 comenzaron sus actividades y se comenzó a organizar la exposición anual de belenes y dioramas en el Museo Provincial. Dada la masiva afluencia de público, tuvo que ser trasladada a otro local de mayores dimensiones. La Asociación de Belenistas de La Rioja cuenta en la actualidad con 260 socios.

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