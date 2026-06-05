Fundación Caja Rioja La Merced acoge una exposición con motivo del Congreso Nacional Belenista - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el presidente de la Asociación de Belenistas de La Rioja, Javier Vela, han presentado la exposición que forma parte del congreso 'Peregrinos a Belén', en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced.

Se trata de una muestra organizada con motivo del Congreso Nacional Belenista que se celebra en Logroño a finales de este mes de junio. Permanecerá abierta del 5 al 30 de junio, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

En total, se muestran más de 24 belenes y uno elaborado por personas de Asprodema Rioja, además de otros motivos decorativos. Todas las piezas están realizadas con materiales como papel, cartón, maderas, corcho, piedras de río y plantas.

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE LA RIOJA

La Asociación de Belenistas de La Rioja nació en 1983 para fomentar y transmitir el mensaje del nacimiento de Niño Jesús. En 1984 comenzaron sus actividades y se comenzó a organizar la exposición anual de belenes y dioramas en el Museo Provincial. Dada la masiva afluencia de público, tuvo que ser trasladada a otro local de mayores dimensiones. La Asociación de Belenistas de La Rioja cuenta en la actualidad con 260 socios.