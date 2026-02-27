El futuro Laboratorio Regional de La Grajera duplicará superficie actual y reforzará capacidad científica de La Rioja

El presidente de La Rioja Gonzalo Capellán ha visitado el futuro Laboratorio Regional, que duplicará la superficie actual y reforzará la capacidad científica de la comunidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado este viernes, junto con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, la evolución de las obras del nuevo Laboratorio Regional en la Finca La Grajera.

Un trabajo que cuenta con una inversión de 17.036.146,88 euros y que permitirán consolidar este espacio como un centro multidisciplinar de referencia en los ámbitos agroalimentario, sanitario y medioambiental, con tecnología de última generación y criterios bioclimáticos.

Durante la visita, Gonzalo Capellán ha puesto en valor esta actuación que supone, ha enfatizado, "un paso hacia adelante para ser una región de vanguardia con una clara apuesta por la modernización de infraestructuras que, como esta, llamaba a gritos ser transformada, mejorada".

Y ha añadido que "hemos tenido que esperar hasta 2024 para licitar un proyecto ambicioso para que La Rioja tenga los laboratorios modernos que se merece y necesita".

En sus palabras, "estamos entre olivos, entre viñedos, entre la tradición y la actividad agroalimentaria de La Rioja y su futuro, los laboratorios, los análisis, la inversión, los equipamientos de última generación, eso es lo que quiere ser La Rioja, anclada en su tradición, en sus productos, en la calidad medioambiental, pero también mirando al futuro y apostando por infraestructuras modernas".

A partir de ahí, ha apuntado que "estamos hablando de ganar en funcionalidad y en espacios, mejorando como ya hemos hecho el equipamiento porque detrás de esta infraestructura está el servicio que se presta en un ámbito estratégico a todos los departamentos del Gobierno de La Rioja, también para clientes públicos y privados, en ámbitos fundamentales: análisis de aguas, suelos, en el ámbito vegetal, en el ámbito pecuario, en el ámbito medioambiental".

Esta actuación reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico para dotar a la Comunidad de infraestructuras científicas y técnicas de vanguardia, al servicio de la calidad agroalimentaria, la seguridad sanitaria y la protección medioambiental, fortaleciendo de esta manera el papel del Laboratorio Regional como herramienta clave en el desarrollo y la competitividad del sector primario y agroindustrial riojano.

Las obras, iniciadas en abril de 2025 y cuya finalización está prevista para 2027, permitirán dotar a La Rioja de un laboratorio moderno, preparado para los retos científicos y técnicos del futuro, con una superficie útil total de 7.937,03 metros cuadrados y una construida de 8.665,99 metros cuadrados.

De ellos, 6.550,52 metros cuadrados útiles, que supondrán más que duplicar la superficie actual, estarán destinados a espacios de laboratorio y 1.386,51 metros cuadrados a aparcamiento.

UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA REFORZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El nuevo edificio responde a la necesidad de actualizar y ampliar las actuales instalaciones del Laboratorio Regional, ubicado también en La Grajera en un inmueble construido en la década de los 80 y que cuenta con 2.520 metros cuadrados.

Con una plantilla de 40 técnicos, el laboratorio realiza alrededor de 150.000 determinaciones anuales en los ámbitos agroalimentario, sanitario y medioambiental.

El centro está adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural y desarrolla su actividad en las áreas de Agricultura y Alimentación, Salud y Consumo y Medio Ambiente.

Entre los principales productos analizados figuran aguas, alimentos, muestras de origen animal, material vegetal, suelos, fertilizantes, lodos y piensos.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la capacidad de diagnóstico y análisis, reforzar la seguridad laboral y adaptar las instalaciones a los requisitos científicos actuales, consolidando al Laboratorio Regional como centro multidisciplinar de referencia.

INSTALACIONES ESPECIALIZADAS Y MÁXIMA SEGURIDAD.

El nuevo edificio se organiza en tres plantas sobre rasante y un semisótano técnico, adaptándose a la topografía de la parcela y minimizando su impacto visual en el entorno natural de La Grajera.

En la planta baja se ubicarán los laboratorios de Biología (Vegetal, Alimentaria, Pecuaria y Especial); en la primera planta, los laboratorios de Química Alimentaria y de Producción; y en la segunda planta, el laboratorio de Química de Residuos.

Además, contará con un laboratorio de contención biológica P3, diseñado para operar con agentes patógenos peligrosos con todas las garantías de seguridad.

El proyecto contempla tres accesos diferenciados por razones de funcionalidad y seguridad: uno principal para personal y recepción de muestras; un acceso específico para productos químicos y muestras voluminosas; y otro exclusivo para el área de Biología, destinado a la gestión de muestras potencialmente contaminadas.

Asimismo, dispondrá de ascensor adaptado, montacargas para equipos, núcleos de evacuación independientes, espacios técnicos específicos y un volumen adosado para la dotación de gases técnicos como oxígeno, argón, hidrógeno o nitrógeno.

EDIFICIO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE.

El nuevo Laboratorio Regional ha sido concebido bajo criterios bioclimáticos y de eficiencia energética.

Incorporará una instalación fotovoltaica con 200 paneles solares y una potencia total de 88 kW pico, con una generación estimada de 96.645 kWh anuales destinados al autoconsumo del edificio.

Además, contará con un sistema de aerotermia de alta eficiencia para la producción de agua caliente sanitaria, depósito de aguas pluviales de aproximadamente 60 metros cúbicos para riego, iluminación LED con regulación automática y detectores de presencia, así como un sistema integral de control y monitorización que permitirá la gestión inteligente de las instalaciones mediante tecnología Smart Building y sistemas de medición avanzada de consumos.