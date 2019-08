Gabriel Sopeña ofrece hoy "una charla entre amigos" con la poesía y la guitarra como protagonistas en #Agostoclandestino

Publicado 09/08/2019 13:43:01 CET

El escritor Gabriel Sopeña interviene este viernes en Agosto Clandestino

LOGROÑO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una charla entre amigos. Poesía a través de las cuerdas de una guitarra. Conmover con canciones y palabras. Todo ello ofrecerá este viernes el cantante, músico y compositor, Gabriel Sopeña (Zaragoza, 1962) en la sala Negra de Logroño dentro de la XV edición de 'Agosto Clandestino'.

Una cita "íntima" con uno de los talentos fundamentales del rock en español que irá desgranando fragmentos de sus primeros años de éxitos musicales según se vaya desarrollando el encuentro que comenzará a partir de las 21,00 horas y que estará moderado por Isabel Ribote. Un paseo musical por sus diecisiete primeros años de profesión (desde 1983 al año 2000) que hará las delicias de los asistentes a este encuentro casi privado con el artista.

Esta noche -ha asegurado- "me dejaré llevar por la improvisación según la conversación que mantengamos y, a partir de ahí, con la guitarra en la mano todo irá por libre". Todo para presentar su libro de canciones 'Antología de canciones, 1983-2000' donde el también poeta recopila los textos de sus temas fundamentales de aquella época.

Una selección que, como ha reconocido el artista a Europa Press, "ha sido difícil" porque "cuando van pasando los años, uno se da cuenta de que he tenido la inmensa suerte de ofrecer canciones muy importantes que han trascendido generaciones y, por ello, decidir cuál incluir y cuál no me ha dado mucho vértigo".

Además, Sopeña ha querido agradecer la celebración de iniciativas como #agostoclandestino que permite a los jóvenes darse a conocer. "Este tipo de festivales son fundamentales y determinantes para el desarrollo del talento, inquietud y creatividad de los autores más jóvenes más allá del auge de Internet".

"Yo he tenido la suerte de que Enrique Cabezón, uno de los organizadores, haya querido contar conmigo, aunque ya no sea joven, y traerme al festival y regresar a Logroño -ciudad que fue su primer destino laboral- así que estoy muy agradecido pero también me siento afortunado de estar en un festival con tanta juventud y talento".

En este punto, ha explicado, "ahora mismo la gente más joven está rodeada de información, quizás en exceso, pero a la hora de la verdad no son capaces de dar el salto hacia la adquisición de una obra de la cultura global". Cuando "se dan cuenta de ello, la consecuencia es maravillosa" y cree que, en pocos años, "vamos a tener unas de las generaciones más importantes desde el punto de vista de animación y reacción cultural, científica incluso social de la historia de España".

"EL PODER DE LOS JÓVENES ES ARROLLADOR"

"Está claro que el poder de los jóvenes es arrollador, la juventud en España es increíble y tiene potencial, capacidad, ganas y apertura de miras para hacer lo que ellos quieran. Soy muy optimista con ellos" y "por eso hay que darle estas oportunidades" porque "cualquier tipo de manifestación pequeña le da más cercanía a las personas" y los jóvenes "tienen que ser conscientes de ello".

En el mundo en el que vivimos y en el que Internet ofrece tantas posibilidades "debemos tener cuidado y no olvidar las pequeñas cosas. Hace muchos años alguien a quien admiro mucho me dijo tocar en un escenario ante 500.000 personas es como no tocar para nadie y eso pasa ahora con Internet".

"No hay que olvidar que lo pequeño contiene lo grande y, como ejemplo, el libro 'Una Temporada en el infierno' escrito en 1873 por el poeta francés Arthur Rimbaud del que se editaron solo 300 ejemplares y que es capital para la definición de la poesía del siglo XX y XXI. Por ello admiro tanto estos festivales tan íntimos porque son fundamentales para el futuro de la cultura".

Se trata, ha reconocido el músico, "de utilizar Internet pero utilizarlo bien. En su medida. Las nuevas tecnologías son herramientas extraordinarias y valiosas y está claro que el mundo es mejor hoy. Pero es peligroso, todo se diluye, no todos tenemos la obligación de cotizar en bolsa o estar respaldados por grandes plataformas, hablamos de volver al comercio de proximidad. Hay que buscar la verdad, combinando lo que tenemos y ayudándonos con las nuevas tecnologías", ha defendido.

GABRIEL SOPEÑA

Gabriel Sopeña destacó como líder de bandas míticas como Ferrobós o El frente en unos tiempos en los que las radio-fórmulas apoyaban el talento nacional de calidad, como era el caso.

Amigo eterno desde la infancia del malogrado músico y compositor Mauricio Aznar ('Mas birras') responsables ambos de temas míticos como 'Cass, la chica más guapa de la ciudad' o la archiconocida 'Apuesta por el rock and roll', Sopeña continúa cincelando sus versos e impregnando de elegancia numerosas composiciones para figuras de la talla de Loquillo, Enrique Bunbury, Maria del Mar Bonet o Manolo García, entre otros.

Doctor en Filosofía y Letras, Vicedecano de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales, profesor titular de Historia antigua en la Universidad de Zaragoza, ha alternado el ejercicio de la docencia y la investigación con la divulgación de la cultura en los medios de comunicación con propuestas como la serie documental Música y Patrimonio o el programa cultural Canal Saturno, ambos para Aragón Televisión.

Su obra poética más reciente recoge títulos como 'Buen tiempo para el deshielo', 'Máquina Fósil' o Temas a los que el propio Sopeña puso voz en álbumes en solitario como '1000 kilómetros de sueños' o el más reciente 'Sangre sierra', que nutren la trayectoria de intérpretes imprescindibles de nuestra música reciente.

Versos que nacieron desnudos para ser arropados por melodías, que han llenado grandes estadios o nos han acompañado en la íntima soledad de una habitación, sonarán en la Sala Negra desde la voz y la guitarra del que los pensó y soñó. Gabriel Sopeña, poeta.