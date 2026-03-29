Gamarra espera que "cuanto antes" se cierren los acuerdos pendientes con Vox para dar "estabilidad" en los Gobiernos

Cuca Gamarra durante su visita a la exposición 'Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño' - JPEG/EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, espera que "cuanto antes" se puedan cerrar los acuerdos autonómicos pendientes con Vox en Extremadura, Castilla y León y Aragón para que haya Gobiernos en estas tres comunidades autónomas que "den estabilidad" y "no se le dé ni un milímetro de oxígeno al Sanchismo".

Gamarra ha respondido así a preguntas de los periodistas minutos antes de visitar la exposición 'Vida y sociedad en los archivos de los fotógrafos de Logroño' en el Ayuntamiento de la capital riojana.

En su intervención ha recordado que cinco millones de españoles han sido llamados a las urnas en estos últimos meses "que han votado, han hablado y han dado una clara victoria al Partido Popular en estas tres comunidades autónomas".

Pero también -reconoce- "han llamado al entendimiento de dos fuerzas políticas para que haya gobiernos cuanto antes". Y precisamente por ello, el PP está actuando "desde la responsabilidad". Una responsabilidad que también pide "a todos" para conseguir "que haya estabilidad cuanto antes".

Espera así que "pronto" se pueda seguir gobernando en estas tres ccaa "siguiendo el mandato que han dado las urnas y, sobre todo, para que los españoles que quieren que cuanto antes termine el Sanchismo tengan muy claro que la alternativa es firme, seria y responsable".

Todo porque, a su juicio, "no se le puede dar ni un milímetro de oxígeno al Sanchismo, con lo cual, cuanto antes empiecen a funcionar esos Gobiernos mucho mejor".

CARLOS CUERPO, "TAN RESPONSABLE COMO SÁNCHEZ DE LA INFLACIÓN"

En otro orden de asuntos, Gamarra también se ha referido al último movimiento de Pedro Sánchez nombrando a Carlos Cuerpo como vicepresidente del Gobierno. De Carlos Cuerpo, ha dicho, "tenemos que recordar que hasta ahora ha sido el ministro de Economía" y, por tanto, es "tan responsable como Pedro Sánchez de las medidas adoptadas y la inflación a la que no se le pone freno".

Sin duda -prosigue- "también es parte de la corrupción que asedia al Gobierno porque hasta el momento no ha dicho absolutamente nada en relación a la misma ni ha luchado en su contra".

Hasta ahora, la trayectoria de Cuerpo "ha sido irrelevante a la hora de afrontar los problemas de los españoles. No es alguien nuevo, es alguien que ya forma parte del Sanchismo desde hace mucho tiempo, ya ha tenido responsabilidades y ha demostrado que su papel ha sido el de servir al Sanchismo como el resto de sus compañeros de Consejo de Ministros".

Con todo ello -defiende Gamarra- "hay algo claro y es que por mucho que cambie el Gobierno, éste sigue sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria, sin ser capaz de gobernar... ni tan siquiera es capaz el presidente del Gobierno de mantener el orden dentro de su Gobierno".