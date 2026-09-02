Gamarra muestra su respaldo a Ceuta y afirma que "alguien tiene que dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades"

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en la concentración de apoyo a Ceuta en Logroño - JPGE ESTUDISS-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha mostrado su respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta, al tiempo que ha afirmado que "alguien tiene que dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades".

Gamarra ha realizado estas manifestaciones tras participar en la concentración de apoyo y solidaridad con Ceuta, que se ha desarrollado en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Ha señalado que "hoy en toda España hay una única voz y es una voz ceutí". "Hoy es el día de Ceuta y creo que es importantísimo que todos los españoles estemos respaldando a una ciudad que ha sido invadida, porque evidentemente no eran cuatro ni fueron por casualidad".

Además, ha apuntado que "es fundamental seguir exigiendo la españolidad de Ceuta que no se negocia y sobre todo respaldar a los ceutíes, porque Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

Preguntada por el informe policial que cuestiona a fuerzas de Marruecos, la vicesecretaria general del PP ha indicado que "se está conociendo la verdad, y evidentemente alguien tiene que dar muchas explicaciones y asumir responsabilidades, porque lo que estamos conociendo es que hubo avisos, hubo informaciones y no se hizo absolutamente nada por defender nuestras fronteras; y eso es una obligación del gobierno".

"Y por tanto, es fundamental que todos seamos conscientes de que ese informe está dentro de una investigación judicial y que la verdad la vamos a saber y que un gobierno no miente y España no merece un gobierno que nos miente y que nos diga que no sabía nada", ha concluido Gamarra.