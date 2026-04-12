Gamarra (PP) lamenta el fracaso de negociaciones sobre Irán e insta a "mantener alto el fuego" y "recuperar el diálogo"

Cuca Gamarra, junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y otros compañeros del PP, hoy en la capital riojana. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha lamentado este domingo el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en la zona, al tiempo que ha instado a "mantener el alto el fuego" y a "recuperar el diálogo" para cerrar el conflicto.

A preguntas de los medios de comunicación durante una comparecencia este mediodía en Logroño, donde ha acudido para participar en varios actos festivos con motivo de la presencia de las Fallas en la ciudad, Gamarra ha asegurado, respecto a la opinión de su partido sobre la guerra, que "nosotros tenemos una posición clara y la hemos tenido desde el primer momento".

"Hoy -ha añadido- hemos conocido cómo no ha habido éxito en esas negociaciones que habían comenzado entre Estados Unidos e Irán y lamentamos que no haya habido éxito en esas conversaciones. Y no solo lo lamentamos, sino que instamos a que se mantenga el alto al fuego e instamos además a que se recuperen las negociaciones para poder terminar con todo esto".

Así, ha insistido en que "nuestra posición es clara, es un planteamiento de sensatez, de desescalada y sobre todo de recuperación del marco de paz".

Y preguntada sobre el caso del 'casco azul' español retenido hace unos días por fuerzas israelíes en Líbano, y las posteriores declaraciones de la portavoz del partido al respecto, Gamarra ha zanjado el asunto señalando que "yo creo que este tema ya no da más de sí".

"Y, sobre todo, todos los que conocemos a la señora Muñoz sabemos de su compromiso personal con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y también con nuestras Fuerzas Armadas", ha añadido sobre este asunto.

Eso sí, ha aprovechado la ocasión la responsable 'popular' para subrayar que "esta semana hay sesión de control y nuevamente la ministra de Defensa no está, lleva 22 ausencias y desde el mes de octubre no comparece en una sesión de control".

"Lo que sí que tenemos que requerir es que la ministra de Defensa de una vez por todas venga al Congreso", ha finalizado Cuca Gamarra.