Gamarra (PP) reclama "parar el despropósito" de la regularización de inmigrantes tras el dictamen del Consejo de Estado

LOGROÑO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha reclamado este domingo en Logroño "parar el despropósito" que supone el previsto proceso de regularización de inmigrantes en España.

"¿Quién más se tiene que pronunciar para que el gobierno dé marcha atrás en esta regularización masiva de inmigrantes que pone en cuestión para empezar la seguridad en nuestro país?", se ha preguntado Gamarra ante los medios de comunicación, cuestionada por el reciente dictamen del Consejo de Estado sobre este proceso.

Una regularización, ha remarcado "que cuenta con el rechazo no solo de la mayoría del Congreso, el Congreso nos hemos pronunciado, sino que cuenta con el rechazo de Europa y que cuenta ahora también, como hemos podido conocer, de graves observaciones esenciales por parte del Consejo de Estado".

"Por lo tanto, ante tal despropósito que pone en cuestión para empezar la seguridad en nuestro país, que conduce a que el camino de la ilegalidad sea el camino para venir a nuestro país, solo queda un camino que es parar este despropósito", ha subrayado.

PROTESTAS EN ANDALUCÍA.

Por otra parte, y preguntada también por movilizaciones en Andalucía en defensa de la sanidad pública, la responsable 'popular' se ha mostrado convencida de que "forman parte de la campaña electoral en la que estamos inmersos".

"Si alguien no solo ha defendido a la sanidad pública sino que ha respaldado y ha apoyado, y ahí están los acuerdos que tiene con los profesionales o las inversiones que está desarrollando, eso han sido las dos legislaturas de Juanma Moreno, ése es Juanma Moreno, el Partido Popular y su Gobierno", ha afirmado.

Y, por contra, ha criticado que "habría que decirle a la señora Montero -en referencia a la candidata socialista y ex ministra de Hacienda María Jesús Montero-, que defender lo público es no utilizar lo público en beneficio propio, como ha hecho el Partido Socialista y como está siendo en estos momentos juzgado en el Tribunal Supremo".

"¿Dónde estaba ella? Porque todo el rastro del dinero señala a rescates, señala a licencias, señala a su propio Ministerio, señala también a adjudicaciones públicas. Si alguien, como está quedando demostradso, se ha aprovechado de lo público en beneficio propio, ese sin duda alguna es el Partido Socialista, es el sanchismo y es la señora Montero", ha concluido Cuca Gamarra.