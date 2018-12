Gamarra prorrogará el actual Presupuesto de Logroño en 2019 porque "no se acepta la imposición" de Ciudadanos

Publicado 04/12/2018 13:27:51 CET

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, ha anunciado este martes la prórroga del actual Presupuesto del Consistorio de la capital riojana en el próximo ejercicio 2019, una vez que "no se van a aceptar imposiciones" del Grupo Municipal de Ciudadanos, en concreto, en el caso del convenio con la Junta de Compensación de Ramblasque.

En una rueda de prensa convocada esta misma mañana de forma urgente, y después de mantener "conversaciones telefónicas e intercambiar correos electrónicos" con Cs, tras haber mostrado ayer la formación 'naranja' su no renuncia a sus seis exigencias para negociar las cuentas, Gamarra ha dicho que, en este punto concreto, "no podemos pasar por una recalificación urbanística ilegal y poco ética".

Ahora, ha avanzado que, para la prórroga presupuestaria no es necesaria la celebración de ningún pleno, "se aprobará en Junta de Gobierno Local antes del 31 de diciembre", en concreto en lo relacionado con los Capítulos 1, 2, 3 4 y 5 de los Presupuestos, mientras que, para las inversiones "irán pasando por pleno" en la medida que vaya siendo necesario.

Gamarra ha recalcado que se han cumplido "cinco de las seis premisas" que se planteaban desde Ciudadanos. Así, ha recordado la pasarela de Los Lirios, con el pleno para iniciar su tramitación del pasado viernes; el Mercado de San Blas, con una reunión en breve sobre el estudio de su viabilidad; la imagen de mobiliario y demás de las Cien Tiendas, "que está en contratación para su licitación ante de fin de año".

Igualmente ha sumado, sobre la apertura del CCR, que "está en obras, y con partida presupuestaria para su apertura y funcionamiento en 2019", y ha puesto como ejemplo del trabajo que se está haciendo "que mañana, en Junta de Gobierno, se lleva el contrato de limpieza y mantenimiento del Centro previo a su apertura"; y sobre el mapa de ruidos en la Ordenanza de Terrazas, "hubo una sesión la pasada semana de la Mesa dle Ruido" que abordó este asunto.

Además, la alcaldesa ha recordado que "se han incluido 80 de las 85 enmiendas concretas presentadas al proyecto de Presupuestos para 2019", en lo que ha recordado que "las cinco restantes son vetos a actuaciones comprometidas con los logroñeses a las que ya dijimos que no podíamos renunciar".

Son proyectos "tan importantes para los vecinos" como las reformas de la Plaza de la Paz, de la Glorieta del Doctor Zubía, de la calle San Antón-rotonda de Vara de Rey, el Corredor Ecológico del Ebro y el nuevo centro infanto juvenil de la zona oeste.

"Proyectos -ha subrayado la primera edil- que vamos a seguir impulsando porque el Presupuesto prorrogado permite suplementos de crédito que pueden ser aprobados por el pleno, dando la oportunidad al resto de grupos de apoyarlos, superando el veto de Ciudadanos".

"NO CEDER ANTE EL CHANTAJE Y FRENTE A UNA ILEGALIDAD".

Pero lo que ha motivado el fundamental desencuentro entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos ha sido la firma del convenio urbanístico en el sector Ramblasque, que, en palabras de Gamarra, "es la única exigencia que ni está cumplida ni vamos a cumplir porque se trata de una recalificación ilegal y poco ética".

Así, ha señalado que "Logroño es el único interés que nos mueve y recalificar un terreno y pasar de 275 viviendas a 2.586 tiene que ver con intereses particulares no con el interés general, piden el convenio urbanístico con este objetivo, utilizando la prolongación de Avenida de la Sierra como coartada".

Como ha incidido la alcaldesa, "se han mantenido numerosos encuentros con los propietarios del sector y tenemos el acuerdo firmado de seis de ellos para poder disponer de los terrenos necesarios para abrir la calle pero es necesario también el de la Junta de Compensación y para el Gobierno es inaceptable ceder a su chantaje, además de ilegal".

En este sentido, ha recordado que "ya en 2010 el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja se pronunció en contra de la modificación puntual que se pretendía aprobar para este sector en el sentido ahora planteado por Ciudadanos". "El equipo de Gobierno siempre se ha remitido a la revisión del Plan General Municipal ya en marcha para poder determinar las condiciones urbanísticas de este sector", ha dicho.

Durante las últimas semanas, ha subrayado Gamarra, "se han mantenido numerosas reuniones, conversaciones e intercambio de documentación con los representantes de Cs a fin de lograr -como en años anteriores- su apoyo al Presupuesto".

"Gobernar en minoría es dialogar para llegar a acuerdos y sumar para que la ciudad progrese, así lo hemos estado haciendo. Pero hay determinadas líneas por las que no podemos pasar por la circunstancia de estar en minoría. Siempre hemos dicho que es mejor tener un Presupuesto nuevo que no tenerlo, pero no a cualquier precio; y más teniendo en cuenta que el 1 de enero la ciudad seguirá funcionando con normalidad con la prórroga del actual", ha afirmado.

De hecho, hay que tener en cuenta que "ya en 2016 fue necesario prorrogar durante unos meses el Presupuesto anterior al votar Ciudadanos en contra del proyecto presentado por el equipo de Gobierno, era un momento pre electoral exactamente igual que el de ahora por lo que es inevitable plantearse cuáles son los motivos que mueven a Ciudadanos".

"Es evidente que todo está en marcha, a excepción de la recalificación de Ramblasque. El señor San Martín deberá explicar a los logroñeses por qué no apoya el Presupuesto; por qué su única condición irrenunciable es ésa", ha insistido la alcaldesa.

También ha emplazado al portavoz 'naranja' a explicar "por qué no quiere que se mejore la Plaza de la Paz, San Antón y la Glorieta y por qué deben los vecinos de la zona Oeste renunciar a su centro para jóvenes y niños y la ciudad al Corredor Ecológico". "Él debe dar explicaciones a todos los logroñeses", ha señalado la alcaldesa.

Por último, ha agradecido a los técnicos municipales y a los concejales de Gobierno el trabajo realizado para elaborar el proyecto de Presupuestos, así como a los más de 11.000 logroñeses que han hecho llegar sus propuestas a través del Presupuesto Participativo. En este sentido, la alcaldesa se ha comprometido "a tener en cuenta estas actuaciones incorporadas en la ejecución del Presupuesto prorrogado".