Archivo - Al ligar han acudido Bomberos del CEIS Rioja - CEIS RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El garaje de una vivienda en Anguciana ha sufrido un incendio, esta madrugada, sin que haya que lamentar daños personales, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Poco antes de las tres de la mañana, varios particulares han alertado al Centro Coordinador de Emergencias del incendio en un garaje de una vivienda en la calle Paseo de Cihuri, en Anguciana.

Desde SOS Rioja se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado los Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Tras la intervención, los bomberos han informado de que el fuego ha afectado al garaje, quemándose todos los enseres del interior. Asimismo, han cortado la propagación hacia la vivienda contigua, han comprobado los puntos calientes y han revisado los gases.

Al no existir índice de explosividad, los vecinos de la casa han podido regresar a la vivienda. El incendio se ha saldado sin daños personales.