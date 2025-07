García afea a Capellán su "falta de diálogo", ve que actúa "por inercia" y sus grandes proyectos "son heredados de PSOE"

Insiste en la necesidad de alcanzar Acuerdos de Región "ante un Gobierno ensimismado y que gestiona mal"

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de La Rioja, Javier García, ha criticado la gestión del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, de quien ha dicho "no dialoga, no reparte el crecimiento económico bajo principios de justicia, no cuenta con una política industrial y económica, no cuida el estado de bienestar y despilfarra recursos sin atender a las necesidades de la comunidad autónoma".

Javier García ha realizado este viernes un balance del curso político, acompañado por varios miembros de su Ejecutiva. En su intervención ante los medios, el secretario general riojano -que llegó al cargo el pasado mes de diciembre en sustitución de Concha Andreu- ha afeado también que el Gobierno de Capellán "implementa ayudas públicas universales, sin criterios de renta ni progresividad" algo con lo que desde el PSOE no comulgan.

Además ha querido dar a conocer a los ciudadanos que "todos los grandes proyectos que inaugura el presidente han sido diseñados y presupuestados por el anterior gobierno socialista, es decir, son heredados".

A su juicio, el Ejecutivo riojano "fía todo a la inercia, no tiene proyecto de región y su mayoría en el Parlamento tiene más bien tintes absolutistas".

"¿DÓNDE VA A METER LA TIJERA EL PP?"

Además, considera que "no son buenos gestores" porque, entre otros, La Rioja ha incumplido con la regla de gasto de 2024 y se ha aumentado la deuda. "Esta situación obliga al Gobierno de La Rioja a presentar un plan de ajustes y nos preguntamos: ¿Dónde va a meter la tijera el PP?. Exigimos que no toque los pilares del estado de bienestar".

En Política Fiscal, Javier García ve que el Gobierno regional "está asentado en el cinismo y el populismo que perdona 200 millones de euros a los que más tienen y después pide más recursos al Gobierno del Estado. ¿Cuántos colegios, centros de salud o de día se hubieran podido hacer con ese dinero?", ha preguntado.

"Desde luego -continúa- esto es un error que pagaremos muy caro los riojanos. Pero además, está debilitando la educación y la salud pública. Igual que el viejo PP, desprestigia los servicios públicos para justificar su privatización".

Ante ello, y como ejemplos, García recuerda que "tenemos los menús escolares más caros de España, no hay apuesta por la FP, no amplía la oferta educativa 0-3 años, desmantela el hospital de Calahorra y no invierte en Atención Primaria. También aumentan las listas de espera en consultas externas o en los resultados de las pruebas diagnósticas, sobre todo -dice- en oftalmología, con listas de espera de más de un año".

Tampoco es prioridad del Gobierno -según García- "las personas vulnerables" pero sí que lo son "los negocios de las empresas".

"SOLO PONE PARCHES"

Además, La Rioja "suspende en dependencia y lo que es más grave al incumplir los objetivos mínimos nos penalizan las financiación a la dependencia con 1,2 millones menos que en 2023".

Para el PSOE de La Rioja, el Ejecutivo riojano "solo pone parches". También en el acceso a la vivienda, en este sentido explica, "no entendemos que Capellán haya dicho que 'no' al acuerdo del Gobierno de España que, en el caso de La Rioja, era una propuesta de pasar de 33,5 millones a 113 millones de euros.

También critica que "no haga nada ante" el cierre de empresas. "Este verano va a haber un cierre inminente en CMP Automotive Sealing que llevará al paro a más de 200 personas".

"NO DIALOGA"

Para García, además, Capellán toma todas estas medidas "sin dialogar con el resto de grupos políticos. El presidente Capellán es un muro de hielo y esto dificulta mucho mantener una relación que pueda hacer alcanzar acuerdos y que todos los partidos políticos podamos construir ccaa".

Aún así ha querido recordar los cinco grandes acuerdos en asuntos clave para La Rioja como la industria, el vino, la natalidad, las infraestructuras o contra el acoso escolar".

Todo porque "el PSOE que yo dirijo quiere ser un partido responsable y útil, que haga una crítica severa pero que acompañe esa crítica con propuestas positivas para mejorar La Rioja".

PROCESO DE RENOVACIÓN

Por su parte, y ya en clave interna, Javier García ha recordado que "el pasado mes de febrero celebramos el 16 Congreso regional del Partido". Desde entonces, "hemos acometido el proceso de renovación de las diferentes agrupaciones municipales, a las que se han incorporado muchas caras nuevas y jóvenes".

García ha explicado que "los datos son concluyentes, ya que el PSOE de La Rioja cuenta con más de un 45% de Secretarios y Secretarias Generales nuevos en las distintas Agrupaciones".

Este proceso "ha permitido que tengamos 6 mujeres más al frente de una Agrupación, con lo que, en la actualidad, tenemos algo más de un 64% de agrupaciones con un hombre al frente y más de un 35% con una mujer ocupando el cargo de Secretaria General".

Javier García ha asegurado que "tenemos un partido muy vivo, y que, si somos capaces de aislarnos del ruido, quiero decirles que para mí es un orgullo ver como esta organización sigue siendo fuerte y un referente de transformación y avance".

El secretario general del PSOE riojano ha dicho que "vamos dando pasos en el terreno interno para fortalecer el músculo de nuestra organización". Así, "hemos celebrado el Encuentro municipalista, en el que anuncié la puesta en marcha del Consejo de alcaldes y concejales para debatir y compartir experiencias que mejoren la vida de la ciudadanía".

También "hemos reunido al Consejo Territorial, para practicar una escucha activa dentro del partido, y mañana sábado vamos a celebrar el primer Comité Regional del actual mandato".