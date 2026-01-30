Garrido (PSOE) acusa a Gamarra y Merino de perjudicar a más de 75.000 pensionistas riojanos

La diputada del PP, Elisa Garrido - PSOE

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE Elisa Garrido ha acusado hoy a los diputados nacionales del PP por La Rioja Cuca Gamarra y Javier Merino de perjudicar a más de 75.000 pensionistas riojanos con el 'no' del Partido Popular, que se unió al de Vox y Junts, al 'decreto omnibus'.

Garrido ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha calificado de "irresponsabilidad" el voto del pasado martes, en el Congreso de los Diputados, de los riojanos del Partido Popular, Merino y Gamarra, así como su "falta de compromiso con los pensionistas riojanos".

La votación, que "tiró para atrás" el Decreto Ley 16-2025, ha relatado, repercute en que "esa subida de pensiones que ya han podido cobrar en enero de este año, no la van a poder cobrar en febrero". Algo que afecta a 75.793 pensionistas riojanos y riojanas.

"Lo que se planteaba en ese decreto ley era una subida media, teniendo en cuenta una pensión media anual, de 570 euros por pensionista; 570 euros por cada pensionista riojano y riojana que el Partido Popular ha rechazado que puedan cobrar", ha resaltado.

Ha señalado que "la subida media que se planteaba en este Real Decreto es de 2,7 por ciento, pero que podía llegar hasta el once por ciento de aumento en la pensión para aquellas situaciones más vulnerables".

Para Garrido, "al Partido Popular solo le interesa desprestigiar el sistema público de pensiones para hacer el caldo gordo a los fondos privados de inversión".

Garrido ha sumado que "Gamarra, Merino y el resto de los diputados y diputadas del Partido Popular con Feijóo a la cabeza han dejado caer el aumento del Ingreso Mínimo Vital" con su voto en contra.

Ha recordado, en este sentido, que, según los últimos datos, el Ingreso Mínimo Vital "beneficia a 5.246 hogares en La Rioja, alcanzando a más de 16.400 personas", que "no lo van a poder ver aumentado".

También ha apuntado que "más de 10.000 agricultores riojanos que no va a haber esa exención en la tributación por módulos hasta 250.000 euros que recogía el Real Decreto".

Y que "recogía también otras medidas como, por ejemplo, la posibilidad de la jubilación anticipada de bomberos y agentes forestales, que también ha sido paralizada, o la posibilidad, en un momento de escasez de médicos, de que los médicos de atención primaria y los pediatras puedan compatibilizar el cobro de la pensión y el trabajo activo".

Junto a esto, "la protección de arrendatarios vulnerables", así como "medidas para la protección de los arrendadores en cuestiones de vulnerabilidad o ante impagos".