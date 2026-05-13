El gasto sanitario público alcanzó los 611 millones en La Rioja en 2024, casi 1.900 euros por persona

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LOGROÑO/MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El gasto sanitario público alcanzó los 611 millones en La Rioja en 2024, lo que supone un 5,5 por ciento del PIB de la Comunidad, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad relativos Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP).

Según estos datos, este gasto público -que creció un 2% respecto al año precedente- supone una cifra por persona que llega a los 1.878 euros, la cuarta más baja y por debajo de la media nacional -1.957 euros-.

En el ámbito nacional la inversión total fue de 101.739 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2 por ciento respecto al año anterior y equivale al 6,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

El gasto medio nacional por habitante se sitúa en 2.084 euros, tras registrar un incremento respecto a 2023 del 4,2 por ciento. Mientras que las administraciones regionales fueron responsables del 93,6 por ciento del gasto sanitario público, según un nuevo informe publicado por el Ministerio de Sanidad.

Desde la perspectiva de la clasificación económica, la partida más relevante es la remuneración de los trabajadores del sector, que absorbió el 44,8 por ciento del gasto total tras experimentar un crecimiento del 6,1 por ciento respecto a 2023. En cuanto a la clasificación funcional, los servicios hospitalarios y especializados se mantienen como el eje central del sistema, representando el 62,1 por ciento del gasto total consolidado.

DATOS POR CCAA

Así, el gasto sanitario público consolidado del sector supuso 95.243 millones de euros, lo que representa el 6,0 por ciento del PIB. El gasto per cápita medio fue de 1.958 euros por habitante.

Según los datos de gasto sanitario público por habitante en 2024, País Vasco lidera con 2.332 euros por habitante, seguido de Asturias con 2.322 euros y Extremadura con 2.246 euros. En posiciones intermedias se sitúan Cantabria (2.242 euros), Castilla y León (2.218 euros), Aragón (2.190 euros), Navarra (2.156 euros), Murcia (2.155 euros), Galicia (2.071 euros) y Cataluña (2.061 euros).

Con gasto inferior a la media nacional están Canarias (2.036 euros), Baleares (1.956 euro), Castilla-La Mancha (1.957 euros), La Rioja (1.878 euros) y Comunitat Valenciana (1.867 euro), mientras que Madrid (1.779 euros) y Andalucía (1.658 euros) registran el gasto per cápita más bajo del conjunto de comunidades autónomas.

Por otro lado, Extremadura lidera sobre el PIB con el 8,9 por ciento del PIB, seguida de Asturias con el 7,8 por ciento, Canarias con el 7,9 por ciento, Castilla-La Mancha con el 7,4 por ciento, Cantabria con el 7,5 por ciento y Castilla y León con el 7,2 por ciento. En posiciones intermedias están Comunitat Valenciana (6,8 por ciento), Galicia (6,8 por ciento), Andalucía (6,8 por ciento), País Vasco (5,7 por ciento), Aragón (6,0 por ciento) y Navarra (5,5 por ciento), mientras que Cataluña (5,5 por ciento), Baleares (5,4 por ciento), Murcia (8,0 por ciento) y Madrid (4,0 por ciento) presentan los porcentajes más bajos sobre sus respectivos PIB regionales.