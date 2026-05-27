Ginecología también dejará de realizar actividad extraordinaria y voluntaria

Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los médicos/facultativos dejarán de realizar actividad extraordinaria y voluntaria "ante la falta de respuestas de las administraciones", ha informado el Sindicato Médico de La Rioja, que ha trasladado su apoyo a estos profesionales que "suspenderán la actividad extraordinaria y voluntaria, llamadas 'peonadas', a partir del próximo 1 de junio"

Los primeros servicios en tomar esta decisión fueron el lunes Cirugía General y Traumatología, y ayer el sindicato informó que se unían Urología y Digestivo, mientras que esta misma mañana han señalado que lo hace al completo Ginecología.

Los médicos "llevan años sosteniendo el sistema sanitario más allá de su jornada ordinaria, participando activamente en la reducción de listas de espera y asumiendo una sobrecarga asistencial continuada mediante jornadas extraordinarias, prolongaciones de horario y actividad voluntaria".

Sin embargo, esta situación responde a un problema estructural arrastrado durante años que pasa por "falta de planificación sanitaria, plantillas insuficientes, envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y cronificación de enfermedades, sin una adecuación real de recursos humanos ni condiciones laborales".

Resulta "especialmente preocupante que el debate público se esté centrando exclusivamente en responsabilizar al Ministerio de Sanidad, obviando que las comunidades autónomas, competentes en la gestión sanitaria, también tienen capacidad directa para mejorar las condiciones organizativas y retributivas de los profesionales".

A nivel autonómico, las reivindicaciones del colectivo médico "han quedado frecuentemente relegadas o pospuestas dado el porcentaje de representatividad médica existente en la mesa sectorial, muchas de las peticiones específicas de los médicos y facultativos terminan diluyéndose dentro de negociaciones más amplias, pese a la especial responsabilidad asistencial y carga laboral que asume este colectivo dentro del sistema sanitario".

Para el Sindicato Médico "no se puede seguir utilizando argumentos varios para posponer indefinidamente soluciones necesarias y urgentes para los médicos y facultativos". "Queremos dejar claro que esta medida no supone una falta de compromiso con los pacientes; muy al contrario, ya que refleja el agotamiento de unos profesionales que durante años han mantenido el funcionamiento del sistema a costa de un sobreesfuerzo continuo", han añadido.

Finalmente, han reiterado "su disposición al diálogo y reclamamos a las administraciones sanitarias medidas reales, planificación y voluntad política para afrontar la grave situación actual de la sanidad pública".