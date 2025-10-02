El Gobierno destaca que la tasa de paro en La Rioja es la tercera más baja del país

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, informa de los datos relativos al mercado de trabajo durante el mes de septiembre en La Rioja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Empleo, Cristina Salinas, ha analizado este jueves, 2 de octubre, los datos del mercado de trabajo en La Rioja durante el pasado mes de septiembre, publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Unas cifras que registran los mejores datos de desempleo en nuestra Comunidad desde el año 2007.

En el último año, el paro ha descendido un 4,44 por ciento, con 548 personas desempleadas menos que hace doce meses. Salinas ha informado de que La Rioja es la segunda comunidad en la que más ha descendido el paro en el último mes (-3,15 por ciento), solo por detrás de Canarias, y lo ha hecho a un ritmo superior a la media de España (- 0,20 por ciento).

Este "buen comportamiento" del mercado de Trabajo, ha explicado, es "el propio de un mes de septiembre", donde se reducen las cifras de paro registrado en agricultura, debido fundamentalmente a la vendimia, junto con la incorporación al empleo de personas en actividades industriales, relacionadas con campañas agrícolas, y en educación, por el comienzo del curso escolar.

La tasa de desempleo en septiembre se situó en 7,10 por ciento, 0,23 puntos por debajo de la tasa registrada en agosto (7,33 por ciento) y 0,57 puntos inferior a la de septiembre de 2024 (7,66 por ciento). De esta forma, La Rioja se posiciona como la tercera comunidad con menor tasa de empleo, 2,66 puntos por debajo de la media nacional (9,76 por ciento).

Durante el último mes, el desempleo ha descendido en todos los sectores, excepto en Industria, que aumentó levemente en 7 personas. Salinas ha precisado que, aunque ha bajado el desempleo en la industria de alimentación y la fabricación de bebidas, ha aumentado en la fabricación de vehículos de motor, en la fabricación de productos de caucho y plásticos y otras industrias manufactureras.

Por el contrario, el paro ha descendido en Servicios (-283), Agricultura (-60), Construcción (-34), y en el colectivo de personas Sin Empleo Anterior (-13). Descenso del desempleo femenino a mayor ritmo que el masculino La directora general de empleo ha destacado el "buen comportamiento del desempleo femenino", ya que "continúa reduciéndose en La Rioja a mayor velocidad entre las mujeres que entre los hombres.

Así, en el último año, el paro ha bajado en 242 hombres frente a las 306 mujeres, al igual que durante el pasado mes de septiembre, que el paro descendió en 200 mujeres y 183 hombres. En concreto, el desempleo masculino se sitúa en 4.567 personas, con una tasa de paro del 5,21 por ciento, 0,21 puntos por debajo de la del mes de agosto (5,42 por ciento) y 0,35 puntos inferior a la del mismo mes del pasado año (5,56 por ciento).

Además, La Rioja se sitúa como la tercera comunidad autónoma con menor tasa masculina, a 2,07 puntos de la media nacional (728 por ciento), solo por debajo de Baleares (3,12 por ciento) y Aragón (5,03 por ciento).

El desempleo femenino alcanza la cifra de 7.221 personas en septiembre, con una tasa de paro que se sitúa en el 9,20 por ciento, a 3,31 puntos por debajo de la media nacional (13,46 por ciento). Respecto al año anterior, la tasa de paro se sitúa 0,90 puntos por debajo de la registrada en septiembre de 2024 (10,10 por ciento) y 0,21 puntos menos que el pasado mes de agosto (9,45 por ciento).

Por rangos de edad, Salinas ha destacado que, en el último mes, el desempleo ha descendido en todos los intervalos de edad. En concreto, se registran 38 parados menos entre los menores de 30 años; 210 desempleados menos con edades comprendidas entre los 30 y 44 años; y 125 personas menos entre los mayores o igual de 45 años.

LA COMUNIDAD DONDE MÁS HA CRECIDO LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

En relación a la Seguridad Social, la directora general de Empleo ha indicado que el pasado mes se registraron en La Rioja un total de 142.963 afiliados, siendo el mejor dato registrado en nuestra región en un mes de septiembre desde 2004.

Del total de afiliados, 24.507 corresponden al régimen especial de autónomos y 118.457 al general. En comparación con el mes pasado, la afiliación ha subido en 2.262 personas (1,61 por ciento), siendo la comunidad autónoma en la que en mayor porcentaje ha aumentado el número de afiliados en septiembre. En el último año, la afiliación a la Seguridad Social registra 3.770 afiliados más (2,71 por ciento), un ascenso también superior a la media nacional (2,36 por ciento).

Respecto a la contratación, Salinas ha subrayado los 18.461 contratos suscritos en septiembre, lo que supone un aumento de 9.805 respecto al mes anterior y constata el "dinamismo del mercado de trabajo en La Rioja". En el último año se han firmado 1.980 contratos más. En cuanto a su tipología, el 27,5 por ciento de los contratos firmados el pasado mes tiene carácter indefinido (5.071) y el 72,5 por ciento son temporales (13.390).

En el último año se ha producido un incremento de 2.710 contratos de carácter indefinido. Por sectores, el mayor número de contratos formalizados en septiembre se ha producido en los sectores de Agricultura (8.285) y Servicios (7.735), seguido de Industria (2.095) y Construcción (346).