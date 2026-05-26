El Gobierno destina 385.000 euros a La Rioja para salud bucodental

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LOGROÑO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Sanidad, ha aprobado destinar 385.443 euros a La Rioja para salud bucodental. El Consejo de Ministros ha autorizado la propuesta de distribución de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), por un importe total de 60.058.000 euros.

La medida tiene como objetivo continuar incrementando la cobertura de atención bucodental en los colectivos priorizados e iniciar la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo grupo beneficiario de estas prestaciones. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 3.500 millones de personas padecen enfermedades bucodentales, siendo una de las afecciones no transmisibles más prevalentes a nivel mundial. Además, numerosos estudios muestran la estrecha relación entre la situación socioeconómica y la prevalencia de estas patologías.

En España, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental forma parte de las líneas estratégicas acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para reforzar la equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias.

El plan prioriza especialmente a la población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales. En el último año, este despliegue ha permitido alcanzar una cobertura del 30,4 por ciento en la población infantojuvenil (lo que supone un incremento de 5,2 puntos respecto al año anterior) y del 25 por ciento en el colectivo de mujeres embarazadas. Asimismo, tras iniciar en 2025 la incorporación de los mayores de 65 años, este grupo ya registra una cobertura inicial cercana al 3 por ciento, cifra que se busca potenciar con la nueva inversión aprobada.

El acuerdo aprobado contempla que el 10 por ciento de los fondos se distribuya atendiendo al peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e INGESA, mientras que el 90 por ciento restante se destinará a consolidar la atención en los colectivos ya priorizados.

Asimismo, los criterios de distribución incorporan variables ponderadas según los distintos grupos de población atendidos, incluyendo menores de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial.

Los fondos deberán ejecutarse hasta el año 2028 y las comunidades autónomas e INGESA deberán remitir información periódica sobre el grado de ejecución y los indicadores de cobertura y actividad asociados al programa. Con esta iniciativa, el Ministerio de Sanidad continúa avanzando en la ampliación progresiva de prestaciones públicas orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y la atención bucodental, reforzando la cohesión y la equidad territorial en el Sistema Nacional de Salud.