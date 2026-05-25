Gobierno de España "asegura" financiación de Plan Corresponsables "pese al bajo grado de ejecución de Ejecutivo riojano"

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, en rueda de prensa - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España vuelve a asegurar la financiación del Plan Corresponsables con la transferencia al Gobierno de La Rioja de 2,29 millones de euros para su desarrollo durante el año 2026, pese a que el año pasado el Gobierno autonómico "redujera la inversión al solo ejecutar un 31,5 por ciento".

Son las declaraciones de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, en una rueda de prensa celebrada este lunes, en la que ha subrayado que La Rioja es la única comunidad autónoma que ha dejado de ejecutar recursos económicos y que ha planteado problemas.

Arraiz ha explicado que "uno de los requisitos" establecidos por el Gobierno de La Rioja para acceder a este programa "era disponer de certificado de empadronamiento", condición que el Gobierno de España ha considerado que "no se puede exigir como condición de acceso porque el modelo pretende garantizar la equidad y no la exclusión".

Asimismo, otro problema que ha planteado el Gobierno de La Rioja es la posibilidad de que los Ayuntamientos puedan establecer tasas por utilizar los servicios del Plan.

La delegada del Gobierno ha asegurado que los Ayuntamientos "sí que pueden establecerlas" pero "se deben devolver o invertir de nuevo en el propio Plan Corresponsables", por lo que "nunca puede ser una tasa que impida el acceso a los ciudadanos".

El Plan Corresponsables, ha recordado Arraiz, tiene como objetivo garantizar facilitar la conciliación de la vida laboral familiar y personal mediante la creación de una red de servicios de cuidado para menores de hasta 16 años.

El Gobierno de España financia el 75 por ciento de los fondos y el Gobierno de La Rioja asume el 25 por ciento restante.