El Gobierno y el PP exhiben sus diferencias en el debate sobre financiación autonómica y alejan posibles acuerdos

Archivo - El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

"Cuando sepamos exactamente de qué quiere hablar el Ministerio con las comunidades autónomas ya decidiremos si vamos o no", afirma La Rioja

MADRID/LOGROÑO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda ha reabierto esta semana el debate sobre la reforma de la financiación autonómica al convocar a las comunidades autónomas a reuniones bilaterales para abordar esta cuestión, pero las diferencias entre el Gobierno central y los 'populares' alejan la posibilidad de alcanzar acuerdos.

Las comunidades gobernadas por el PP han anunciado que no acudirán a estas citas (La Rioja rechaza las bilaterales como modelo para hablar de financiación autonómica pero exige saber de qué quiere hablar exactamente el Ministerio antes de decidir).

La anterior ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en enero la propuesta del Gobierno para la reforma de la financiación autonómica, pero meses más tarde se marchó a Andalucía para ser candidata del PSOE-A y no se había vuelto a abordar este asunto.

El hueco que dejó Montero en Hacienda lo cubrió hace unos meses Arcadi España, que esta semana ha querido hacer un movimiento para reactivar el debate sobre la reforma de la financiación autonómica.

En concreto, el Ministerio de Hacienda remitió una carta a todas las comunidades autónomas de régimen común para convocarlas a mantener cuanto antes reuniones bilaterales y abordar la reforma de la financiación autonómica.

En cualquier caso, el ministro España mantiene su "compromiso" de convocar próximamente un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que sería el paso previo a la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la reforma del sistema de financiación autonómica y el inicio del trámite parlamentario con el objetivo de que se apruebe antes de finalizar el año.

CON LAS CCAA DEL PP EN CONTRA

Sin embargo, la carta remitida por Hacienda ha provocado una reacción en cadena de todas las comunidades autónomas del PP, que salieron en bloque a rechazar estas reuniones bilaterales y avanzaron que no acudirían a estas citas con Moncloa.

Las regiones del PP alegan que la reforma de la financiación autonómica se debe abordar de manera multilateral en foros como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de denunciar que se trata de una "cortina de humo" del Gobierno.

Y a su vez, Arcadi España ha criticado esta postura de los 'populares', sospechando que se trata de una orden de la dirección nacional del PP.

El Gobierno reprocha al PP que directamente no quiera hablar del modelo de financiación autonómica, apostillando que se le ocurren "tres cosas" para que los 'populares' rechacen de plano negociar el nuevo sistema de financiación.

"La primera es que no tienen modelo, la segunda es que no priorizan los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido y en tercer lugar es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor, es que iguales son las tres juntas", sostuvo Arcadi España.

Por ello, apeló a los 'populares' a hacer una "reflexión" para finalmente acudir a estas citas bilaterales teniendo en cuenta que la reforma del modelo es una reivindicación histórica, que también habían pedido las comunidades del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿QUÉ PIENSAN C-LM Y ASTURIAS?

Por su parte, las comunidades gobernadas por el PSOE sí que han adelantado que acudirán a las reuniones bilaterales, pero, tanto Asturias como Castilla-La Mancha, han expresado distintas condiciones y cambios sobre la propuesta inicial.

Y es que el Gobierno socialista de Asturias ha confirmado a Europa Press que sí acudirá a esta reunión bilateral con Hacienda, recordando que fue uno de los Ejecutivos que reclamó estas citas. No obstante, exigirá cambios en la propuesta inicial de financiación autonómica.

Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha también asistirá a la petición de reunión planteada por Hacienda, pero pedirá que, previo al encuentro, se traslade a la región el documento concreto que plantea el departamento que dirige Arcadi España.

"No puede ser que vayamos a una reunión con informaciones que se han publicado en los medios de comunicación", han insistido desde el Gobierno de Emiliano García-Page.

MÁS DE 21.000 MILLONES DE EUROS

Con el planteamiento de Hacienda, las comunidades autónomas contarían con cerca de 21.000 millones de euros más que en el modelo vigente de cara al año 2027.

Entre los principales hitos de este nuevo modelo destacan el incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55%, y del IVA del 50% al 56,5%, aumentando así los recursos en 16.000 millones de euros para el año 2027.

El Gobierno ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.

En materia tributaria, otra novedad que se ha incorporado es que se incluyen dentro de la cesta de impuestos del sistema el impuesto de patrimonio, el impuesto sobre depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades de juego y el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero.

LA RIOJA: A ESPERA DE MÁS INFORMACIÓN

El consejero de Hacienda, y portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, afirmó que esta comunidad esperará a saber "exactamente" de qué quiere hablar el Ministerio de Hacienda antes de decidir si acude a reunirse con el Gobierno central.

"Cuando sepamos exactamente de qué quiere hablar el ministerio con las comunidades autónomas ya decidiremos si vamos o no", dijo en declaraciones a los medios de comunicación asegurando que sólo había recibido un correo con poca información.

"Ahora bien", añadió, "desde el punto de vista de los principios, el Gobierno de La Rioja sólo ha tenido un mensaje desde el inicio de esta legislatura: Lo que es de todos debe negociarse en los órganos en los que están representados todos y cada uno de los españoles".