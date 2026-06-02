La Rioja esperará a saber "exactamente" de qué quiere hablar el Ministerio para decidir si acude a una bilateral

Archivo - El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, en un pleno parlamentario - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, y portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha indicado hoy que esta comunidad esperará a saber "exactamente" de qué quiere hablar el Ministerio de Hacienda antes de decidir si acude a la ronda de reuniones bilaterales anunciada para abordar la reforma de la financiación autonómica.

Domínguez, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y ante el hecho de que comunidades del PP ya hayan rechazado acudir, ha afirmado: "Cuando sepamos exactamente de qué quiere hablar el ministerio con las comunidades autónomas ya decidiremos si vamos o no".

El consejero riojano ha relatado que lo recibieron ayer las comunidades autónomas, "o por lo menos" La Rioja, fue "un correo electrónico verdaderamente vago en cuanto a la información que prestaba".

"Sólo contenía la invitación a hablar más adelante para fijar una fecha para tener una reunión, en la cual no se establece ni cuál va a ser el contenido de esa reunión, ni cuáles son los temas que se van a tratar en concreto", ha dicho.

La comunicación, ha añadido, tampoco contenía "datos que tenga el Ministerio acerca de su propuesta de financiación autonómica" que se puedan "analizar". Por eso, ha visto "muy pronto" para que la Comunidad Autónoma de La Rioja se pueda "pronunciar".

"Queremos más concreción, queremos saber qué información tiene el Estado, qué información nos va a prestar, qué temas quiere tratar y qué quiere hablar para tomar una decisión al respecto", ha afirmado.

"Ahora bien", ha añadido, "desde el punto de vista de los principios, el Gobierno de La Rioja sólo ha tenido un mensaje desde el inicio de esta legislatura: Lo que es de todos debe negociarse en los órganos en los que están representados todos y cada uno de los españoles".

Para Domínguez, las negociaciones bilaterales son "el mejor camino para llegar a los privilegios y a discriminación entre territorios" como se vio, ha indicado, "en la propuesta sobre condonación de la deuda".

El responsable riojano ha rechazado dar una respuesta más concreta explicando: "No vamos a entrar en una discusión en la que recibimos un correo en el que nos dice ya os llamaremos para fijar una reunión para hablar de no se sabe qué y que eso obligue a que los gobiernos, que somos instituciones serias y rigurosas, a pronunciarnos sobre algo que está tan en el aire".