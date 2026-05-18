El Gobierno publica la orden de módulos con importantes reducciones en el IRPF 2025 para 10.000 agricultores y ganaderos

LOGROÑO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025.

Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50 por ciento en el caso la apicultura, y del 30 por ciento en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 por ciento en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre .

En La Rioja la reducción de la base imponible se estima en 17 millones de euros y beneficia a los aproximadamente 10.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 por ciento del importe de los consumidos.

El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5. También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional.

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).

En La Rioja los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09

Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18

Apicultura de 0,26 a 0,13

SOLICITUDES A NIVEL MUNICIPAL.

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos:

Cereales: en 6 municipios

Frutos no cítricos: Albaricoque en 4 municipios

Frutos no cítricos: Melocotón en 4 municipios

Frutos no cítricos: Nectarina en 4 municipios

Frutos no cítricos: Cereza en 48 municipios

Frutos no cítricos: Pera en 123 municipios

Frutos secos: Almendra en 58 municipios

Productos hortícolas: Pimiento y Tomate en 94 municipios

Productos hortícolas: Judías verdes en 19 municipios

Uva para vino con D.O. en 115 municipios