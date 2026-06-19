El Gobierno refuerza la atención a las familias con la apertura del nuevo Punto de Encuentro Familiar de Calahorra

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, junto a la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez, inaugura el nuevo Punto de Encuentro Familiar de Calahorra-Rioja Baja - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha inaugurado hoy, día 19, las nuevas instalaciones del Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Calahorra-Rioja Baja, acompañada por la directora general de Justicia e Interior, Tania Sáez; la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; la directora de la Asociación para la Protección del Menor en los casos de separación de sus progenitores (APROME) y coordinadora de los Puntos de Encuentro Familiar de La Rioja, Laura Zárate, entre otras autoridades.

El nuevo Punto de Encuentro Familiar, ubicado en la Plaza de Europa número 7, se ha rehabilitado gracias a la cesión de un espacio del SAC de Calahorra y sustituye a las dependencias en las que se venía prestando el servicio desde 2010.

Estas instalaciones suponen una mejora sustancial en las condiciones de atención a las familias de Calahorra y su comarca. Para ello, el Ejecutivo regional ha destinado una inversión total de 373.646,97 euros y se ha financiado parcialmente con Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2025.

Martín ha destacado que esta actuación supone "un compromiso cumplido con las familias, con los profesionales y con el Ayuntamiento de Calahorra" y ha subrayado que las nuevas instalaciones representan "un cambio radical en la atención a los menores y a las familias que atraviesan situaciones especialmente delicadas".

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo de los profesionales que prestan este servicio y la coordinación entre todas las instituciones implicadas para acompañar a los niños y niñas y favorecer la mejora de las relaciones familiares. Un entorno seguro para garantizar el bienestar de los menores Los Puntos de Encuentro Familiar constituyen un recurso especializado y gratuito al que se accede mediante resolución judicial. Su finalidad es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con sus progenitores y familiares en un entorno neutral y seguro.

Para ello, el servicio cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de los ámbitos psicológico, social, jurídico y educativo que acompaña a las familias durante el desarrollo de los distintos regímenes de visitas y trabaja para favorecer relaciones familiares positivas y autónomas.

En este sentido, la consejera ha destacado que "lo más importante no son solo las instalaciones, sino todo el trabajo que realizan los profesionales alrededor de estos menores y sus familias para ayudarles a superar situaciones complejas y avanzar en las mejores condiciones posibles".

Por su parte, Laura Zárate ha agradecido el compromiso del Gobierno de La Rioja por hacer posible este nuevo recurso. Además, ha explicado que el servicio, presente en la ciudad desde 2009, requería unas instalaciones adaptadas a las nuevas necesidades y problemáticas familiares, especialmente en aquellos casos con órdenes de alejamiento, y ha señalado que el nuevo espacio aporta mayor serenidad, tranquilidad y mejores condiciones para favorecer el mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares.

MÁS SEGURIDAD EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Las nuevas instalaciones han sido diseñadas para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. Entre otras mejoras, disponen de accesos diferenciados que evitan cualquier contacto entre víctima y agresor durante el cumplimiento de las medidas judiciales. En este sentido, María Martín ha subrayado que "la protección de las víctimas y de los menores es una prioridad para el Gobierno de La Rioja. Este nuevo espacio incorpora medidas que incrementan la seguridad y permiten prestar una atención especializada con mayores garantías".

Estas mejoras se alinean con lo establecido en la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja y con las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar la atención a los menores.

UNA RED EN EXPANSIÓN AL SERVICIO DE LAS FAMILIAS RIOJANAS

Los Puntos de Encuentro Familiar de Logroño, Calahorra y Haro son gestionados por la Asociación para la Protección del Menor en los casos de separación de sus progenitores (APROME), entidad pionera en España en la implantación de este tipo de recursos. Desde la puesta en marcha de la red riojana de Puntos de Encuentro Familiar se ha intervenido con más de 5.928 personas usuarias directas, de las que 2.770 son niños, niñas y adolescentes.

En la actualidad, el Punto de Encuentro Familiar de Rioja Baja atiende a 30 familias y a un total de 102 personas usuarias directas, entre ellas 40 menores. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha agradecido al Gobierno de La Rioja la puesta en marcha de este nuevo recurso y ha destacado que permitirá ofrecer una mejor atención a una población especialmente vulnerable.

Asimismo, ha señalado que esta actuación refuerza el papel de Calahorra como cabecera de comarca, ya que el servicio atiende no solo a familias de la ciudad sino también del conjunto de la Rioja Baja, en unas instalaciones más accesibles y mejor integradas en el entorno urbano. La apertura de las nuevas instalaciones de Calahorra se enmarca en la apuesta del Gobierno de La Rioja por reforzar y modernizar la red de Puntos de Encuentro Familiar de la comunidad.

En esta legislatura se ha puesto en marcha el nuevo Punto de Encuentro Familiar de Haro, ampliando la cobertura territorial de este servicio especializado y acercando la atención a las familias de la comarca. Además, el Ejecutivo regional está impulsando la construcción de un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño mediante la rehabilitación integral de la antigua guardería Ding-Dong, cedida por el Ayuntamiento de Logroño por un periodo de 30 años.

Esta actuación, que supone una inversión superior a 1,4 millones de euros, permitirá disponer de unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de las familias, incrementando la capacidad de atención y mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales.

La puesta en marcha del Punto de Encuentro Familiar de Haro, la renovación de las instalaciones de Calahorra y el futuro centro de Logroño constituyen la red de Puntos de Encuentro Familiar de La Rioja y reflejan el compromiso del Gobierno de La Rioja con el fortalecimiento de una red pública especializada que garantiza la protección de la infancia y favorece el mantenimiento de las relaciones familiares en contextos especialmente complejos.

Con estas actuaciones, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la protección de la infancia, el apoyo a las familias y la mejora continua de unos servicios públicos orientados a garantizar la seguridad, el bienestar y la convivencia.