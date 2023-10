El Gobierno de La Rioja anticipará 10 millones de euros de ayudas de la PAC

La Mesa Ganadera decide revisar el Plan de Gestión del Lobo de La Rioja y mejorar las indemnizaciones a ganaderos por las cabezas muertas

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que anticipará diez millones de euros de ayudas de la Política Agraria Común que estarán a disposición del sector ganadero a partir del 16 de octubre.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha mantenido hoy una reunión de trabajo con los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA) y el Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja para abordar las diferentes problemáticas del sector ganadero.

Ha participado junto con la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y el director de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi.

Tal y como ha informado el Gobierno riojano, Manzanos ha querido, a través de la primera convocatoria de la Mesa Ganadera de esta legislatura, hacer balance del intenso trabajo realizado desde la consejería durante el verano, tras las reuniones mantenidas con el sector en los municipios de Viniegra de Abajo, Terroba y Ezcaray.

En primer lugar, ha detallado, Manzanos ha anunciado que el Gobierno de La Rioja realizará el anticipo de las ayudas la PAC y se abonarán en la segunda quincena de octubre.

"Desde la Consejería estamos en disposición de adelantarles el setenta por ciento, 7,4 millones de la ayuda básica a la renta, 2,06 millones de euros de la ayuda redistributiva y 564.000 euros de la ayuda para jóvenes, un importe total que rondará los 10 millones de euros", ha indicado.

Además, en la Mesa Ganadera se han tratado el asunto de las ayudas a la sequía contempladas en el Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinadas a los ganaderos.

De esta forma, serán 308 explotaciones riojanas las que recibirán un importe de casi 1,7 millones de euros. Por cabeza de ganado el reparto se efectuará de la siguiente manera: vaca de carne (nodriza) 143,47 euros; oveja y cabra de carne 15,89 euros; vaca de leche 52,12 euros; y cabra de leche 8,66 euros.

La problemática con la fauna salvaje, especialmente con el lobo, ha sido otro de los asuntos tratados. La Mesa Ganadera ha decidido la revisión del Plan de Gestión del Lobo de La Rioja, incluyendo su protocolo de extracción, y también mejorar las indemnizaciones a ganaderos por las reses muertas.

Asimismo, Noemí Manzanos ha señalado que durante este encuentro se ha mostrado "el compromiso de que las OPA van a remitir a la Consejería todas sus aportaciones".

En este sentido, el pasado día 22 de septiembre se estableció un frente común para instar a la solicitud de cambio en las políticas europeas y estatales que abren la posibilidad a modificar su actual estatus de protección del lobo, que contó con el aval de los representantes de ARAG-ASAJA Rioja, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA La Rioja) y Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR), y se firmó de forma conjunta el informe realizado por la Dirección General de Medio Natural y Paisaje sobre la situación del lobo en la región.

CONTROL DE LA ENFERMEDAD EHE

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la dirección general de Agricultura y Ganadería, ha notificado también a las OPA las últimas actualizaciones sobre los casos positivos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), sobre los programas de control IBR, el saneamiento ganadero respecto a tuberculosis y también sobre los protocolos para la avispa asiática.

"La preocupación del sector ahí está, pero los servicios de ganadería y nuestros veterinarios les están dando toda la información necesaria", ha afirmado Manzanos.

Desde los últimos datos aportados sobre la enfermedad realizados el pasado 27 de septiembre, el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, ha confirmado nuevos casos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) en explotaciones de Torrecilla de Cameros, Nájera y San Román de Cameros (La Rioja).

Según los datos disponibles hasta la fecha, se observa una mayor afectación clínica en animales mayores a 24 meses, machos, de razas no rústicas y en sistema de producción extensivo.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no se establece ningún tipo de restricción con relación al movimiento o consumo de productos de estos animales (carne, leche, piel, etc.), ya que la EHE no es una enfermedad que afecte al ser humano.

Respecto a los movimientos nacionales, los animales y vehículos deben estar desinsectados para movimientos desde la zona afectada hacia zona libre, con ausencia de sintomatología en ganado bovino.

Por último, la consejera Manzanos ha valorado la primera reunión de la Mesa Ganadera como "fructífera porque es importante y necesitamos la ayuda de todos para poder solucionar los temas relacionados con las enfermedades y con esa especie que a muchos nos está quitando el sueño aquí en La Rioja".