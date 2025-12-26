El Gobierno de La Rioja desactiva la situación operativa 1 del PLATERCAR en Cenicero

Zona en la que se produjeron los derrumbes en Cenicero - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del CECOP SOS-Rioja, ha desactivado hoy la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR) en el municipio de Cenicero, situación que fue declarada tras el derrumbe parcial de una vivienda en la calle Los Urbanos.

Tras la valoración técnica, se estima que la zona afectada ya no presenta un riesgo inminente para personas. Durante todos estos días, se han movilizado técnicos de Protección Civil de SOS Rioja, bomberos del CEIS, recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Guardia Civil y personal del Ayuntamiento de Cenicero.

La desactivación de la situación operativa 1 del PLATERCAR implica que el Ayuntamiento será, a partir de ahora, el competente de la gestión. Por otro lado, en la mañana de hoy, varios vecinos han podido acceder a sus viviendas, en compañía de los bomberos, para retirar enseres y medicinas.