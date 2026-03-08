El Gobierno de La Rioja despliega medios de control y seguimiento ante el rebosamiento del embalse de Añamaza en Cervera - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), organismo competente, mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAR), tras el aviso recibido a las 9,17 horas de hoy, día 8, alertando del rebosamiento del embalse de Añamaza, situado en la pedanía de Valdegutur, dentro del término municipal de Cervera del Río Alhama.

El aumento del caudal, provocado por las lluvias persistentes de los últimos días, ha generado salidas de agua por encima del aliviadero y ha movilizado a técnicos de Protección Civil, Guardia Civil y personal del Servicio de Gestión de Recursos Hidráulicos.

Tras recibir el aviso, SOS Rioja ha contactado con el Técnico de Protección Civil de guardia, quien ha informado a su vez al resto del equipo técnico. Asimismo, se ha movilizado, como parte del Consejo Asesor, a personal del Servicio de Gestión de Recursos Hidráulicos del Gobierno de La Rioja.

También se ha informado de la situación a la Guardia Civil, que ha procedido a establecer controles de acceso con el objetivo de evitar el paso de personas a las zonas potencialmente afectadas. Además, se ha movilizado un helicóptero de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje para realizar un vuelo de reconocimiento sobre la zona.

Igualmente, se han desplazado al lugar Técnico de Protección Civil y un ingeniero de Caminos del Servicio de Gestión de Recursos Hidráulicos para realizar el seguimiento de la situación, evaluar el estado del embalse y analizar las posibles afecciones en el entorno. De igual modo, se ha notificado la incidencia a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la comunidad de regantes correspondiente.

Los servicios de emergencia continúan realizando labores de seguimiento sobre el terreno mientras se estabiliza la situación, pendientes de la evolución meteorológica y del descenso del nivel del embalse.

A las 17,30 horas, el nivel del río Alhama en Cervera del Río Alhama presenta una tendencia descendente, situándose en 0,48 metros. Desde SOS Rioja se recomienda evitar el acceso a las zonas próximas al cauce y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.