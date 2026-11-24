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LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado que el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de La Rioja y La Rioja Digital, la Agrupación Empresarial Innovadora de la Industria Tecnológica, la Digitalización y de la Economía Digital de La Rioja, para financiar las actividades de funcionamiento del Centro de Investigación del Dato Cidatum y consolidar este proyecto estratégico para convertir a la región en referente de la economía digital.

El acuerdo contempla una aportación de 1,2 millones de euros para los próximos dos años.

Esta iniciativa, impulsada en colaboración con La Rioja Digital, constituye una apuesta estratégica de la Administración Autonómica por fortalecer el ecosistema tecnológico riojano.

Además, nace con vocación multisectorial y proyección nacional e internacional, con el propósito de acercar la investigación y las nuevas tecnologías al conjunto del tejido productivo y favorecer la transformación digital de las empresas.

El convenio da continuidad al trabajo iniciado en 2025 y establece tres grandes ejes de actuación:

La creación y consolidación del Centro de Investigación del Dato.

El desarrollo de la economía y la industria digital, mediante proyectos de I+D+i, iniciativas de transformación digital y grupos de trabajo.

El impulso de la sociedad digital a través de actividades de difusión y promoción tecnológica Entre sus principales objetivos figuran posicionar el centro como referencia en investigación de tecnologías digitales, fomentar nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de productos digitales, así como impulsar, atraer y retener talento tecnológico e investigador.

Para ello, trabajará con tecnologías basadas en el dato, como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) y la computación en la nube y edge, cuya aplicación permitirá desarrollar soluciones innovadoras para diferentes actividades económicas del tejido empresarial riojano.

El proyecto cuenta con el respaldo de la experiencia y conocimiento de La Rioja Digital en el ámbito de la innovación y la cooperación empresarial.

Entre 2019 y 2024, esta agrupación gestionó 79 proyectos de I+D+i, con la participación de 42 empresas y la captación de 19,9 millones de euros en financiación para sus empresas.

Y en el primer año de vigencia del convenio suscrito en 2025 con el Gobierno de La Rioja, el centro alcanzó notables avances con más de 20 proyectos presentados, con un presupuesto presentado global de 44 millones de euros, en los que participaron 21 empresas riojanas, entre ellos, APPTC de Red.es, centrado en casos de uso de tecnologías cuánticas aplicadas a sectores productivos estratégicos, y SCI Monitor, herramienta para medir y optimizar el consumo energético y la huella de carbono del software.

ACREDITACIÓN COMO CENTRO TECNOLÓGICO QUE BUSCARÁ ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Cidatum busca reforzar su capacidad investigadora y avanzar en su integración en la red estatal de centros tecnológicos, para lo que contempla actuaciones dirigidas a la formación de equipos, la acreditación como centro tecnológico, la vigilancia tecnológica y la búsqueda de alianzas estratégicas.

La colaboración con empresas, universidades, grupos de investigación y otros clústeres constituye otro de los pilares del proyecto.

Este modelo de cooperación público-privada permitirá identificar necesidades, promover proyectos conjuntos y facilitar que los avances tecnológicos se traduzcan en soluciones aplicables a los distintos sectores productivos, financiando este convenio la futura cátedra de computación cuántica y algoritmos avanzados de La Rioja entre la UR, UNIR y La Rioja Digital.

El centro representa, además, una oportunidad para reforzar la capacidad de La Rioja de generar y retener conocimiento especializado, favorecer la creación de empleo cualificado y ampliar las oportunidades de crecimiento de las empresas tecnológicas.

Con la aprobación de este convenio, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con el desarrollo de la economía digital y con la consolidación de un sector tecnológico capaz de generar innovación, competitividad y nuevas oportunidades para el conjunto de la región.