El Gobierno de La Rioja firma el contrato para instalar 11 cajeros fijos en el medio rural por más de 780.000 euros

Archivo - Un hombre utiliza un cajero automático - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y Cardtronics Spain S.L.U. han formalizado el contrato para la instalación de cajeros fijos en 11 municipios riojanos por un importe total de 781.082,98 euros, una actuación enmarcada dentro del Plan de Inclusión Financiera +CAR para la prestación de servicios bancarios en el medio rural impulsado por primera vez durante esta legislatura para garantizar que todos los riojanos tengan acceso a dinero en efectivo y a realizar operaciones bancarias vivan donde vivan.

A partir de esta formalización, la adjudicataria dispone de un plazo de 60 días para poner en funcionamiento los dispositivos.

El contrato incluye el transporte e instalación de los cajeros; la implantación del software necesario para el correcto funcionamiento de los cajeros, con las correspondientes actualizaciones del sistema; el mantenimiento de los cajeros, así como del software; la contratación de seguros y servicios de alarma y seguridad; la formación del personal municipal sobre el funcionamiento de los cajeros; y la prestación de los servicios y funcionalidades de los cajeros recogidas en el pliego.

Los cajeros, que estarán operativos las 24 horas del día, se instalarán en Aguilar del Río Alhama (Ayuntamiento), Anguiano (C/ Hermanos Sánchez Torres, 39), El Rasillo de Cameros (Ayuntamiento), Jalón de Cameros (La Fragua, 1), Los Molinos de Ocón (Ayuntamiento), San Millán de la Cogolla (Albergue Cuna de la Lengua), Santa Engracia del Jubera (Ayuntamiento), Soto en Cameros (Ayuntamiento), Villanueva de Cameros (Consultorio médico), Villavelayo (Ayuntamiento) y Viniegra de Abajo (Venta de Goyo).

FAVORECER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA FIJACIÓN DE POBLACIÓN

El Plan +CAR pretende reducir la incidencia de la exclusión financiera en los municipios más desfavorecidos por la despoblación, así como favorecer su actividad económica y social.

Se trata de un hito más en la estrategia de lucha contra la despoblación del Ejecutivo regional, que ha desplegado una ambiciosa batería de medidas para mejorar los servicios públicos y fijar población en el medio rural.

Este plan fue licitado el pasado 17 de abril en dos lotes diferentes: cajeros fijos (lote 1) y cajeros móviles (lote 2).

Este segundo lote fue adjudicado por 1.592.209,22 euros a la UTE Prosegur Servicios de Efectivos España S.L. y Prosegur Servicios de Pago EP S. L., que está trabajando en la puesta en funcionamiento del servicio.

Este comprende la habilitación de dos cajeros móviles que cubrirán un total de 117 localidades riojanas, aquellas que no disponen de cajero fijo ni oficina bancaria. Ambos servicios (fijo y móvil) permitirán la extracción de dinero en efectivo mediante el uso de cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago; la consulta de saldo y últimos movimientos; y el cambio de idioma y de pin.

Además, los equipos móviles incluirán lectores de tarjetas bancarias, admitiendo lectura por chip, por contactless y a través de tecnología NFC (a través del móvil). Los usuarios no pagarán ningún tipo de comisión bancaria por la prestación de estos servicios.