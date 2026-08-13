El Gobierno riojano amplía el convenio con la producción ecológica hasta los 275.000 euros

Firma del convenio - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha ampliado el convenio con el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), para acciones de promoción, formación e investigación, hasta los 275.000 euros.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y el presidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER), Javier Allo, han renovado hoy el convenio.

A través de este acuerdo, el Ejecutivo riojano "refuerza" el apoyo al Consejo en sus labores de representación y control, ampliando la dotación económica destinada a su desarrollo y a potenciar las actuaciones dirigidas a la promoción, la formación y la investigación. Además, se mantiene la coordinación a nivel técnico con el CPAER, que se ocupa de la gestión y certificación de la producción ecológica.

Manzanos ha destacado que, en línea con el compromiso asumido para fomentar la producción ecológica y acompañar a los operadores registrados bajo este sello, se ha reforzado la dotación económica prevista en el convenio.

"La superficie ecológica va creciendo de forma continuada y durante los dos últimos años se ha incrementado en más de un cincuenta por ciento el importe del acuerdo de colaboración con CPAER, que alcanzará los 275.000 euros en 2026", ha dicho.

La Rioja alcanzó las 9.655,8 hectáreas de cultivo ecológico en 2025, lo que supone un incremento de 520 hectáreas, un 5,7 por ciento más que el año anterior.

En el acto de firma del convenio de colaboración, también han estado presentes la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y la gerente del CPAER, María Gloria Sáenz Romo.

En cuanto a las actividades de promoción que impulsa el Consejo de la Producción Agraria Ecológica a través de este convenio destacan mantener el apoyo al Ecomercado de Logroño, facilitar la participación conjunta de los operadores en ferias especializadas como BioCultura, en Madrid, y ampliar su presencia en espacios vinculados a la gastronomía, la alimentación, el territorio y el consumo de proximidad mediante colaboraciones y patrocinios con distintas entidades.

Como novedad, el CPAER ha puesto en marcha este año en colaboración con la DOCa Rioja el 'ECOTARDEO La Rioja Ecológica', un nuevo formato para promocionar y poner en valor el vino ecológico desde una perspectiva experiencial.

En el marco de colaboración con el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja), el CPAER continuará desarrollando acciones en los centros educativos, como el 'II Encuentro de la Red de Huertos Escolares Ecológicos', la figura del 'agricultor-tutor' y las Aulas BIO, dirigidas al alumnado de sexto de Primaria.

Con estas iniciativas se busca que los escolares riojanos conozcan el origen de los alimentos, aprendan a identificar la certificación ecológica y descubran la relación entre alimentación, salud y territorio.

Por otro lado, el Consejo impulsará su presencia en redes sociales y medios de comunicación y web a través del proyecto 'Conoce a nuestros operadores', que pone voz y rostro a las personas que producen, elaboran y comercializan alimentos ecológicos en La Rioja.

Además de estos proyectos, se incorporarán nuevas propuestas, como 'Eco-innovadores' y 'Guardianes del Suelo', con las que se quiere poner en valor a quienes están impulsando nuevas formas de producir, innovando y trabajando cada día por una producción ecológica de mayor calidad. La estrategia se completará con contenidos gastronómicos, vídeos de recetas y acciones divulgativas en el canal de restauración.

UN TOTAL DE 508 OPERADORES ECOLÓGICOS

El CPAER tiene registrados 508 operadores ecológicos que representan 574 actividades certificadas. La mayor parte corresponden al sector productor, que representa el 67,6 por ciento del total, con 388 productores. El viñedo y el olivar son los cultivos que encabezan la superficie ecológica en la comunidad.

En cuanto a los 134 elaboradores, se distribuyen en 169 actividades industriales, de las cuales 155 están relacionadas con la producción de origen vegetal (78 bodegas y 30 conserveras de frutas y hortalizas) y 14 con la ganadería.

El registro incluye además a 23 comercializadores, siete importadores y dieciséis exportadores.