Gobierno riojano consolida el servicio de atención las 24 horas del día en el Centro de Acogida Animal de Cañas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con la protección y el bienestar animal, consolidando el servicio de atención las 24 horas del día en el Centro de Acogida Animal de Cañas.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha compartido este viernes una jornada de puertas abiertas en esta instalación con cerca de una treintena de alcaldes riojanos.

Así, han podido conocer su funcionamiento, los recursos disponibles y los servicios que presta, las 24 horas del día y todos los días de la semana, en materia de recogida, atención veterinaria, identificación y adopción de perros abandonados o extraviados.

El Gobierno de La Rioja adquirió el centro de Cañas en otoño de 2023, y fue en junio de 2024 cuando se comenzó a ofrecer el servicio de acogida a perros abandonados o extraviados.

La consejera ha destacado que el esfuerzo económico para cumplir los objetivos en materia de protección y bienestar animal superarán los 2 millones de euros en esta legislatura.

Durante el recorrido, han podido visitar las instalaciones compuestas de una nave con 22 cheniles, una pequeña zona para el cuidado de los cachorros, dependencias veterinarias para realizar tratamientos, curas y operaciones, aseos, vestuarios y oficina.

Manzanos, que ha estado acompañada de la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, ha explicado también el proyecto de ampliación del centro que se iniciará este año con una inversión de 430.000 euros, "y nos permitirá mejorar la capacidad operativa del centro para poder atender hasta 88 perros".

SIN MEDIOS ANTE LA EXIGENCIA DE LA NORMATIVA

La aplicación de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales está siendo complicada para muchos municipios en lo relativo a la recogida y atención de perros abandonados, a su alojamiento en un centro de protección y la prestación de este servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ante esta situación, que supera el ámbito de interés estrictamente local y requiere de una estructura técnica y económica adecuada, y después de reunirse con la Federación Riojana de Municipios, el Ejecutivo autonómico "decidió ofrecer a las entidades locales una solución a las cargas que implica el cumplimiento de la normativa estatal".

En este sentido, "les ha propuesto un convenio de colaboración que les permitirá prestar el servicio de recogida de perros abandonados, extraviados y no identificados en su término municipal, incluyendo su traslado, acogida, alojamiento, manutención y asistencia veterinaria en el centro de Cañas sin coste económico", ha destacado Noemí Manzanos.

La firma del convenio no impide que el ayuntamiento mantenga regulada esta materia o la haga en el futuro conforme a sus propias ordenanzas o instrumentos de gestión.

Noemí Manzanos ha informado que, hasta la fecha, son 29 los ayuntamientos que ya ha aprobado/firmado el convenio y 31 ya han presentado parte de la documentación requerida. Otros 18 municipios también han trasladado a la Consejería de Agricultura su intención de suscribir el convenio.

A través de esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso de cooperación con los municipios, especialmente con aquellos que cuentan con menores recursos, con el objetivo de garantizar una respuesta eficaz y coordinada en materia de bienestar animal, al tiempo que se apoya a las entidades locales en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

BALANCE MUY POSITIVO DE ADOPCIONES

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el Centro de Acogida de Animales de La Rioja ha atendido a 473 perros, de los cuales 338 han sido adoptados, "una cifra de la que podemos sentirnos muy satisfechos", ha indicado la consejera.

En este momento, las instalaciones de Cañas albergan a 55 animales a la espera de una familia.

Noemí Manzanos ha reconocido especialmente "la dedicación y la profesionalidad" del equipo de 11 personas que trabajan en el centro y que está integrado por 2 veterinarios (uno de ellos coordinador del proyecto), 2 técnicos auxiliares, y 2 educadores caninos; además de los 5 técnicos laceros asignados al servicio de recogida, que también realizan labores de apoyo y refuerzo en la atención y cuidado de los animales.

El Gobierno de La Rioja mantiene una campaña de sensibilización sobre la adopción de animales de compañía, 'Deja huella, adopta con responsabilidad'. Todas las personas interesadas en adoptar uno de los animales acogidos en el centro puede solicitar citar previa a través del mail adopciones.canas@larioja.org.

La adopción es totalmente gratuita, bajo un compromiso escrito sobre el tratamiento y cuidado idóneos del animal, que se entregará vacunado, desparasitado e identificado mediante un microchip.