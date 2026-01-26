El Gobierno riojano invertirá 12,8 millones de euros en duplicar la capacidad del CIBIR con tres nuevas unidades

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy una inversión de 12,8 millones de euros en el Centro de Investigaciones Biomédicas (CIBIR) para duplicar su capacidad con tres nuevas unidades.

Capellán ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer una inversión que pretende potenciar el poder investigador en el ámbito biomédico en La Rioja con una Unidad de Investigación Clínica; una Unidad de Investigación e Innovación Sanitaria; y una Unidad de Investigación Preclínica.

Los primeros frutos de esta inversión, que cuenta con fondos MMR, (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del plan europeo NextGeneration), del Instituto Carlos II, fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y fondos propios del Gobierno riojano, se verán a finales de este año 2026.

Será cuando entre en funcionamiento la primera de las tres unidades, la de Investigación Clínica y, con ello, el número actual de investigadores, de 292, pasará a ser de 320. El resto estarán listas en el año 2027.

En la actualidad, ha relatado Capellán, hay doce grupos de investigación en el CIBIR y, lo que se pretende, "es que esos doce grupos, que cada vez captan más proyectos y fondos, puedan abrir más líneas de investigación en el ámbito de la salud en general".

Para Capellán, "tenemos que seguir creciendo" en un momento en el que el CIBIR va a cumplir, el próximo año, veinte desde su creación y, por eso, se ha concebido un nuevo CIBIR+, cuyo anteproyecto saldrá publicado mañana en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR).

"Crece y mejora en infraestructuras y en apuesta por la investigación duplicando los espacios disponibles", ha incidido. De la inversión prevista, 8,9 millones irán destinados a infraestructuras y 2,9 a equipamiento de los laboratorios y 'salas blancas'.