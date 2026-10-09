Gobierno riojano y Proyecto Hombre intensificarán acciones de prevención para evitar adicciones al juego entre jóvenes

Gobierno de La Rioja y Proyecto Hombre intensificarán las acciones de prevención para evitar adicciones al juego entre jóvenes - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y Proyecto Hombre en La Rioja han renovado el convenio de colaboración para intensificar el desarrollo de acciones de prevención como mejor herramienta para evitar adicciones al juego entre los jóvenes.

El acuerdo, dotado con 8.000 euros, permitirá desarrollar hasta 60 sesiones de sensibilización en centros educativos de la comunidad autónoma para alertar a alumnos de primero de la ESO de los trastornos asociados al juego problemático.

Así lo han reseñado este viernes el director general de Tributos en funciones, Jesús Ángel Garrido, y el presidente del Patronato de Fundación Proyecto Hombre en La Rioja, David García de la Cal, en una rueda de prensa en la que han coincidido en señalar que "la prevención temprana es la mejor herramienta para combatir las adicciones, porque permite actuar antes de que aparezca el problema".

Jesús Ángel Garrido ha destacado que la política del Ejecutivo regional en materia de juego "no se limita a regular una actividad económica autorizada", sino que "tiene como prioridad proteger la salud pública, especialmente la de los menores y la de las personas más vulnerables".

Así, "la mejor política contra la ludopatía no empieza cuando aparece la adicción; empieza mucho antes, desde edades tempranas, para que ninguna persona vulnerable desarrolle problemas de adicción por falta de información, prevención o acompañamiento".

La prevención se complementa con medidas regulatorias y de control dirigidas a reducir los riesgos asociados al juego.

Por su parte, el presidente del Patronato de Fundación Proyecto Hombre en La Rioja, David García de la Cal, ha advertido de que "la normalización de las apuestas deportivas, el acceso temprano a los dispositivos móviles y la publicidad son los tres factores que favorecen el juego entre los menores", que "pueden llegar a generar importantes deudas y situaciones personales y familiares dramáticas".

Según sus datos, el 13 % de los estudiantes con edades comprendidas entre 14 y 18 años ha jugado online en el último año, el 20 % lo hace de manera semanal y el 11 % diariamente.

Para prevenir estas conductas, "el convenio con el Gobierno de La Rioja refuerza nuestra intervención en los centros educativos".

El pasado año, las sesiones impartidas por los tres psicólogos de Proyecto Hombre "llegaron unos 6.000 alumnos de primero de Bachillerato, pero este año, dada la importancia de una prevención temprana, hemos decidido adelantarlas a primero de la ESO".

Serán tres sesiones por centro educativo y consistirán en "dinámicas participativas para desmontar mitos sobre el juego, analizar el entorno digital y promover alternativas saludables de ocio".

La renovación del convenio se enmarca en la línea de trabajo que el Gobierno de La Rioja mantiene con otra entidad especializada del tercer sector, la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ARJA), para mejorar la atención a las personas afectadas e intervenir antes de que las conductas de riesgo se conviertan en una adicción.