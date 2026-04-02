El Gobierno riojano publica la convocatoria de ayudas del IRPF 2026 para programas sociales por 2,64 millones de euros

Las ayudas han sido publicadas en el BOR - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno riojano ha publicado la convocatoria de ayudas del Impuesto de la Renta (IRPF) 2026 para programas sociales por 2,64 millones de euros.

Tal y como ha detallado el Ejecutivo, los fondos permitirán financiar proyectos sociales en ámbitos prioritarios como la atención a mujeres, infancia y familia, inclusión social, inmigración, voluntariado, personas mayores, personas con discapacidad o personas con adicciones, entre otros colectivos

Las entidades del tercer sector en La Rioja pueden optar desde hoy, 2 de abril, a las subvenciones destinadas a programas de interés general dirigidos a fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF para el año 2026.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, publicó ayer, día 1, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la convocatoria.

"Con la publicación de esta convocatoria el Gobierno de La Rioja da un paso más para que los recursos lleguen cuanto antes a las entidades sociales que trabajan cada día sobre el terreno", ha resaltado.

Ha recordado que estas ayudas no solo financian proyectos, sino que permiten sostener una red de apoyo imprescindible para miles de riojanos, garantizando atención cercana y adaptada a cada realidad.

La convocatoria, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, establece los requisitos, criterios de valoración y plazos para la presentación de solicitudes, consolidando un modelo de colaboración público-social orientado a dar respuesta a las necesidades sociales actuales.