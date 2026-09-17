El Gobierno riojano trabaja para contener la subida del precio de la vivienda "a pesar de la Ley Estatal"

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LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha asegurado que el Gobierno de La Rioja trabaja con medidas eficaces "para contener la subida del precio de la vivienda" en nuestra ccaa a pesar de una Ley de Vivienda Estatal que "no es eficaz".

Daniel Osés ha respondido en sesión parlamentaria a la pregunta registrada por el Grupo Parlamentario Podemos-IU sobre si cree el Gobierno de La Rioja que las políticas que está tomando en materia de vivienda son acertadas "cuando Logroño se sitúa como una de las capitales donde más sube el precio de la vivienda".

Como ha defendido en su intervención, el Ejecutivo riojano "no es ajeno" a la dificultad de acceso a la vivienda que se ha convertido en el primer problema de los españoles y, por tanto, "los riojanos no son ajenos a esa coyuntura".

Aunque se ha mostrado especialmente crítico con la Ley Estatal de Vivienda que aplica recetas "que son un fracaso", el Gobierno riojano "sí que trabaja, en el marco de sus competencias, en mejorar el acceso a la vivienda con más presupuesto y más medidas que nunca".

En este sentido -recuerda- se han invertido 12,3 millones de euros de presupuesto regional para viviendas destinadas al alquiler asequible. "Algunas de ellas en Logroño, precisamente, que es el objeto de su pregunta", ha respondido el consejero.

A ello hay que sumar también "cerca de 40 millones de euros en préstamos a través del programa Hipoteca del Gobierno de La Rioja, más de 30 millones concedidos en ayudas al alquiler o más de 15 millones de euros en el Plan Revive, un programa pionero en toda España y que están empezando a aplicar muchas otras comunidades autónomas y a tomar ejemplo de él".

Pero también, prosigue Osés, se han establecido más de 300 contratos de alquiler suscritos en el amparo del programa 'Habita Rioja', deducciones en el IRPF en el pago de intereses de hipotecas, creación del área social 'IRVI contigo' para ayudar a personas vulnerables o nuevas promociones de viviendas de protección oficial".

"ES IMPOSIBLE ACCEDER A UNA VIVIENDA"

Por su parte, la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha criticado que las familias riojanas destinan un 36 por ciento de sus ingresos a la vivienda, "muy por encima de las recomendaciones oficiales". En estos momentos, lamenta Moreno, "es imposible acceder a una vivienda con estos salarios".

Además ha criticado que el PP solo culpa de esta situación a la Ley Estatal de Vivienda "pero olvidan las competencias que tiene el Gobierno riojano" y por eso les ha pedido "que se pongan a trabajar y a servir a los intereses de la mayoría social".

Con ello, les ha pedido, entre otros, que encarguen un estudio de mercado e inicien un expediente para la declaración de Logroño como zona tensionada así como de otros municipios que también lo estén y regulen las viviendas de uso turístico "para resolver realmente los problemas de la gente".